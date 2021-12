Ende der Welt - Die tägliche Glosse Ein Wort, das keiner Aussprechen darf

Es gibt so Tage, die sind mit bestimmten Ritualen verbunden. Der 6. Dezember mit trockenen Mandarinen in den Schuhen, der 11. November mit abfackelnden Laternen, der 1. Mai mit Maibock, der 2. und 3. Mai mit Kopfweh. Der Silvestertag reduziert sich angesichts der Verbote von Knallerei in meinem Umfeld auf ein einziges Wort, das niemand sagen darf. Eine Glosse von Martin Zöller.

Frage: Kennen Sie die Fabel mit den drei kleinen Schweinchen und ihren Häuschen? Der australische Volkskundler Josef Jacobs hat sie aufgeschrieben. KurzVersion: drei kleine Schweinchen müssen von zu Hause ausziehen, das erste baut sich ein Haus aus Stroh das zweite aus Holz das dritte aus festen Ziegeln, dann kommt der Wolf! Stroh und Holzhaus fallen durch sein Getrampel natürlich zusammen, die Schweinchen retten sich zum Bruder mit dem Ziegelhaus. Ende Gut alles gut. Von dort brechen sie dann wieder auf, natürlich gelobend, nur noch Ziegelhäuser zu bauen.

Mit Blick auf das zurückliegende Jahr stellt sich natürlich jeder die Frage, wo man selbst eher Strohhäuser oder Ziegelhäuser gebaut hat. Bei mir ist zum Beispiel jede Heimwerker-Arbeit ein unsicheres Strohhaus und ich kann froh um jeden Tag sein, an dem Lampen und Bilder an der Wand bleiben.

An diesem Silvestermorgen ist nun zu prüfen, wer für heute Abend vorausschauend war und wer nicht. Und zwar beim Thema ...

... nein , noch nicht. Bevor ich dieses Wort ausspreche, setzen Sie sich bitte einmal kurz hin, und atmen Sie ruhig durch, denn das Wort kann zu sofortiger Panik führen. In diesem Moment schon sagen es hunderte menschen auf der Welt, in bibbernden Bedenken wie „haben wir eigentlich noch?“ oder alarmierten Anklagen wie Waber du wolltest doch noch kaufen!"

Brrr... Brrreee... Ein Wort, der keiner aussprechen darf!

Durchgeatmet? Sitzen Sie gut? Gut: das Wort heißt, Tusch! „Brennpaste“. Sie wissen schon, dieser entflammbare Stinkepudding, den man unters Fondue stellt. „Brennpaste!“. Was löst das bei Ihnen aus? Ah, Moment, an dieser Stelle ein herzlicher Abschiedsgruß an alle, die bereits panisch aufgesprungen sind, durch die Wohnung rufen, oder schon zum Supermarkt hetzen. Wir, die verbliebenen, die bereits Brennpaste besorgt haben oder um die eigenen Vorräte wissen und deshalb entspannt diesen Text bis zum Ende hören, drücken Ihnen von Herzen die Daumen, dass sie noch, genau, „Brennpaste“ irgendwo auftreiben.

Wobei, sind sie sich wirklich sicher? Also wenn sie natürlich gestern erst welche gekauft haben, können Sie sich sicher sein. Aber wenn nicht, schauen Sie doch noch mal nach… Ich weiß wovon ich rede. Ich hatte einmal so viel dass ich mich fühlte wie das Ziegelhaus-Schwein in der Fabel. Bis wir am Silvesterabend 2016 merkten, dass wir die Brennpaste 2015 verbraucht hatten. Wir arbeiteten daraufhin mit Spiritus der dafür sorgte, dass meine Hände bis kurz vor das Handgelenk enthaart wurden. Deshalb: Brennpaste!

Nun gibt es ja manche, die heute Abend kein Fondue essen, und die sich jetzt zurecht denken „was will der die ganze Zeit mit seiner Brennpaste?“ Auch sie sollen sich in diesem Text natürlich wiederfinden, deshalb hier noch ein paar weitere Fragen mit der erneuten Empfehlung, durchzuatmen und sich hinzusetzen: ist der Sekt kaltgestellt? Liegt die CD mit dem Wiener Walzer griffbereit? Und natürlich: Wurden schon Vorsätze für das neue Jahr gefasst? Mein Tipp für den ersten Vorsatz: ab 3. Januar vorausschauend schon für das nächste Silvester einkaufen, so wie es das Schweinchen mit dem