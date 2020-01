Ende der Welt - Die tägliche Glosse Bratwurst for Future

Klimaschutz geht jeden etwas an. Das denkt sich auch die AWO, die Arbeiterwohlfahrt, und streicht in ihren Heimen das Fleisch von den Tellern der Senioren. Nicht alles, aber doch so viel, dass sie weniger Ausgabe…, äh ach quatsch natürlich, dass sie weniger CO2 produzieren. Eine Glosse von Helmut Schleich.

Endlich ist es so weit. Den „Umweltsäuen“ geht’s an den Kragen. Nein. Ich rede jetzt nicht von chinesischen Kraftwerken, australischen Kohleminen oder Billigfliegern. Nein, ich rede von den Alten. Was der WDR zum Jahreswechsel in einem Kinderlied satirisch gebrandmarkt hat, setzt die Arbeiterwohlfahrt jetzt um.

Haben Sie das mitgekriegt? Die AWO hat ausgerechnet, dass Senioren im Heim im Jahr acht Tonnen CO2 im Jahr ausstoßen, obwohl jeder Mensch laut Pariser Klimaabkommen bei einer Tonne gedeckelt ist. Deswegen kriegen sie in Zukunft bei der AWO in Bochum nur noch 100 Gramm Bratwurscht zum Mittagessen und das Fleisch in der Bolognesesauce wird durch Gemüse ersetzt. Ein Leuchtturmprojekt, oder? Das Ganze trägt den schönen Titel „klimafreundlich pflegen“.

Sie werden sich jetzt wahrscheinlich fragen: „Sag einmal, an welchem falschen Ende kann man mit dem Klimaschutz bitte noch anfangen? Warum nicht gleich eine Seniorenverfügung, so wie die Patientenverfügung. Eine notariell beglaubigte Seniorenverfügung, in der Alte unterschreiben, dass sie freiwillig abtreten, wenn die Klimabilanz nicht mehr passt?“ Klimafreundliches Frühableben sozusagen.

Aber das ist eine zynische Sichtweise. Schließlich müssen alle was für’s Klima tun und die AWO betont ja auch, dass das Projekt freiwilligen Charakter habe. Freiwillig heißt in dem Zusammenhang in Deutschland nichts anderes, als dass man die Kontrolle über die Einhaltung outsourct. Und zwar an die, die das am besten können: Die Denunzianten.

Für den Klimaschutz muss das drin sein!

„Schau mal, der Huber, die alte Klimasau, frisst schon wieder zwei Bratwürste, pfui Teufel, der soll sich schämen!“ Das Licht auf den Gängen im Heim soll nachts in Zukunft auch abgedreht werden. Da muss man halt dann so sedieren, dass auch der unruhigste Bewohner garantiert nicht aufwacht. Für den Klimaschutz muss das drin sein!

Nur zur Erinnerung: der Verein heißt Arbeiter-WOHLFAHRT. Nicht klimaneutrale Arbeiterverwahranstalt. Gut, man darf nicht ungerecht sein. Die AWO tut auch viel für das Wohl der Menschen. In Frankfurt zum Beispiel. Da steppt zur Zeit der Bär, weil die Frau vom OB Leiterin einer AWO-Kita wurde. Und was braucht eine Kita-Leiterin unbedingt? Ein dickes Gehalt und - einen eigenen Dienstwagen! Eine ganz eigene Interpretation des Wortes Wohl-Fahrt. Und das ist dort nur die Spitze vom Eisberg, heißt’s…

Aber nebenbei, womöglich liegt hier der Schlüssel zur Sinnhaftigkeit des Fleischverzichts in Bochum. Die Alten sparen beim Essen im AWO-Heim das CO2 ein, das die Frau vom OB in Frankfurt mit dem AWO-Dienstwagen nausbläst. Klimaneutralität vom Feinsten also.

Eben alles eine Frage der Perspektive.