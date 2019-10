Ende der Welt - Die tägliche Glosse Bonn bei „Lonely Planet“

Nächstes Jahr feiern sie in Bonn den 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven, und weil der Mann praktischerweise im Dezember auf die Welt kam, bleiben die entsprechenden Werbeplakate vermutlich zwölf Monate hängen, bis sie irgendwann im Schneematsch durchweichen oder vor Müdigkeit Falten werfen.

Für die Redakteure des australischen Reiseführers „Lonely Planet“ war das jedenfalls wichtig genug, um Bonn in der kommenden Saison auf Platz 5 der weltweit angesagtesten Städte zu hieven. Nicht ganz so aufregend wie Spitzenreiter Salzburg, aber immerhin vor Vancouver, obwohl Touristen dort ja mit etwas Glück immer wieder mal einen hochwertigen Marken-Sportschuh finden, in dem noch der abgetrennte Fuß seines Besitzers steckt. Ist jedenfalls schon fünfzehn Mal vorgekommen.

Wer Bonn kennt, den wird es dabei kaum gruseln, denn dort gibt es nicht nur abgetrennte Füße, sondern sogar abgetrennte Stadtviertel, dank der Bundesstraße B 9 und der Eisenbahn. Manche Schranke bleibt sogar zwanzig Minuten am Stück geschlossen und ist damit zwar durchlässiger als die Berliner Mauer, aber doch deutlich sperriger als die EU-Außengrenze.

Junge Leute strömen vermutlich weniger wegen Beethoven nach Bonn als wegen der 40 000 Videokonferenzen, die von aus dort jedes Jahr nach Berlin geschaltet werden. Näher dran sein geht nicht: Kein Anstehen mehr vor irgendwelchen Clubtüren, wer klickt ist drin! Und das Beste: Der Weg nach Hause führt garantiert nicht durch schummrige Parks, in denen Drogendealer ihr Unwesen treiben, sondern allenfalls durch Ministerien, in denen Planstelleninhaber auf Entzug sind und nach Bedeutung gieren.

Gut, Bonn hat auch seine gefährlichen Seiten, Bad Godesberg zum Beispiel. Nein, nicht, weil die SPD sich dort mal mit einem Grundsatzprogramm berauschte, sondern weil das frühere Diplomatenviertel heute praktisch ohne Feinkostläden auskommen muss und vor manchen Villen tatsächlich mehr Nagetiere als Passanten gesichtet werden. So gesehen ist der Pelzmantel inzwischen völlig allein unterwegs oder auch massenhaft, je nach Sichtweise, was der Gegend doch etwas von der früheren Eleganz nimmt.

Dafür boomt das ehemalige Regierungsviertel

Dafür boomt das ehemalige Regierungsviertel, in dem ja bekanntlich nicht nur die Vereinten Nationen, sondern auch die Deutsche Post und die Telekom residieren, wenngleich nicht ganz klar ist, wieweit das für Touristen interessant sein könnte.

Mag sein, dass der eine oder die andere die Privatnummer von Angela Merkel besichtigen will, die alte Wählscheibe von Helmut Kohl oder die Wohlfahrtsmarken von Horst Seehofer, vielleicht auch selbstklebende von Andreas Scheuer, aber ob das wirklich Besuchermassen anzieht, ist doch eher zweifelhaft, und Beethoven konnte ja nicht telefonieren, wegen seiner Taubheit. Seine Hörrohre allerdings, die werden nächstes Jahr in Bonn zu sehen sein. Lassen Sie Ihre Muscheln also vorher noch mal gründlich ausspülen! Und jetzt ist auch klar, warum Bonn auf der Liste die Fünfte ist: Da klopft das Schicksal an die Tür!