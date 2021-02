Ende der Welt - Die tägliche Glosse Bocksprung gegen Schockfarbe

1972, vor bald 50 Jahren, erschien Peter Handkes Roman „Die Angst des Tormanns beim Elfmeter“. Wie nebenbei gab Handke, ein Österreicher, mit diesem leicht geheimnisvollen Titel allen Fußballfans in seiner Leserschaft die Frage auf, ob beim Strafstoß Schütze oder Tormann unter höherem Druck steht. Günter Netzer legte sich fest, offenbar auch, um einem als Österreicher vermeintlich wenig sachverständigen Gegenwartsautor Bescheid zu stoßen: Der Schütze sei ganz zweifellos erheblich stärker beansprucht. Denn von ihm erwarteten die Zuschauer die sichere Verwandlung des ruhenden Balls. Alles andere wäre Versagen. Wenn der Elfmeter „drin“ ist, schimpft niemand den Torwart. Hält er aber, oder der Schütze säbelt vorbei oder drüber, jubelt die Mannschaft gratulierend um den Keeper.

Netzer wusste, wovon er sprach. Denn im gleichen Jahr, 1972, hatte die DFB-Elf im Nieselregen von Wembley Englands Auswahl mit 1 zu 3 besiegt. Und Netzer trat dabei gegen den legendären englischen Schlussmann Gordon Banks einen Strafstoß. So, dass Banks den Ball schon in beiden Händen zu halten schien, das Leder aber doch, während er auf regenfeuchtem Geläuf in die genial erahnte Ecke glitschte, freigeben musste; und der Ball prallte von Banks rechtem Innenpfosten noch in die Maschen. Es war die 84. Spielminute. Und Netzer erlebte gewiss in Sekundenbruchteilen das ganze Ab und Auf eines Kickerlebens.

Der Torwart aber, und Handkes Buchtitel lässt sich durchaus so lesen, muss mit der Last der zu erwartenden, ja, fast sicher bevorstehenden Demütigung eines Treffers sein ganzes Sportlerleben verbringen.

Dabei wies, wenn man so will, Gordon Banks Markenzeichen, nämlich ein Torwartpullover in Zitronenpuddinggelb, weit voraus: Schockfarben irritieren heute den Gegner.

Auch hier ist also dem Videoassistenten Tür und Tor geöffnet

Seit Neuestem müssen Schiedsrichter offensichtlich beim Elfer ein Auge zudrücken: Der arme Schlussmann darf die Torlinie nicht verlassen, bevor der Fuß am Schussbein des Feldspielers das Leder berührt. Eine Benachteiligung des Torwarts: Denn kein menschliches Auge kann die genaue Gleichzeitigkeit dieser beiden sehr schnellen Bewegungen wahrnehmen. Zumindest nicht in dem geringen Abstand, wo der Referee Aufstellung zu nehmen hat. Auch hier ist also dem Videoassistenten Tür und Tor geöffnet.