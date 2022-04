Ende der Welt - Die tägliche Glosse Ich will kein "Tombie" mehr sein

Kürzlich war es genau 25 Jahre her, dass die halbe Welt den Kopf in den Nacken legte und den Kometen Hale-Bopp anglotzte. Ich erinnere mich noch lebhaft an meinen Klassenkameraden F. der damals schwer beladen – Sie verstehen - vom Münchner Nockherberg durch die Stadt lief und bei jedem Blick in den Himmel „Der Hale-Bopp!“ rief. Hale-Bopp ist wohl der einzige Komet in der Geschichte des Universums, den man immer richtig ausspricht, egal ob man nüchtern ist oder eben nicht.