Ende der Welt - Die tägliche Glosse Bockigkeit

Was ja bekanntlich immer schlecht ist, ist, „das Kind mit dem Bade auszuschütten“, denn das bedeutet ja, dass man irgendetwas übertreibt. Wer zum Beispiel bei den aktuellen frühlingshaften Temperaturen seine Sträucher und Hecken schneidet, diese aber so wie ich viel zu tief schneidet und also so, dass in diesem Jahr gar nichts blüht, hat, genau, so wie ich: Das Kind mit dem Bade ausgeschüttet.