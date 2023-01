Ende der Welt - Die tägliche Glosse Bleiben wir alle daheim!

Im Lockdown genossen wir den Rückzug ins traute Heim. Endlich lohnte sich die Miete. Inzwischen sind wir – weil alle an den Heizkosten sparen – hin und her gerissen zwischen Büro und Privathaus. Aber: Die künstliche Intelligenz löst das Problem bald. Eine Glosse von Gregor Hoppe.

Die Lust der Mitarbeiter, dauerhaft ins Büro zurückzukehren, schätzen 94 Prozent der von Allensbach befragten Chefinnen und Chefs als sehr gering ein. Das ist aber nur die Hälfte des Problems. Schließlich müssen Dachdecker, Krankenpflegerinnen und Verkehrspolizisten nach wie vor zur Arbeit raus ins feindliche Leben, Corona hin oder her. Das ist sehr ungerecht, und muss einen Ausgleich finden. Und so haben clevere Firmenleitungen schon während der Pandemie die Erreichbarkeit ihrer Angestellten radikal erweitert. Audiovisuelle Konferenzprogramme stellen sicher, dass sich der Beschäftigte pünktlich und hinter den Ohren gewaschen der Sitzung zuschaltet. Es bleibt lediglich, den Bildhintergrund zu verfremden oder verschwimmen zu lassen, um dem Einblick der Kolleginnen in die Privatwohnung entgegenzuwirken.

Es gibt zwar auch nach der Pandemie gute Gründe, in den eigenen vier Wänden zu bleiben: Wetterverhältnisse, ÖPNV-Probleme, Ansteckungsgefahr. Wer aber allzu lange daheimbleibt, läuft Gefahr, auf die ewig schlimmen Nachrichten aus der Weltpolitik hin bis zu einem gewissen Grade zu verwahrlosen.

Männliche Singles sind daher wohl noch am ehesten gewillt, sich irgendwann wieder der Zucht der Stechuhr im konkret erfahrbaren Betrieb zu unterwerfen. Der Kollegenkreis als Mittel gegen Vereinsamungsängste kann es aber auf Dauer nicht sein. Es ist ja längst dahin gekommen, dass das vom Chef unangefochtene Home Office zum Prestigeobjekt geworden ist. Nach dem Motto: „Ich bin so unverzichtbar, dass ich bestimme, wo ich arbeite.“ So nimmt das, was Soziologen die Schichtendurchlässigkeit nennen, scheinbar zu. Noch nicht mal Prokurist, arbeitet man schon wie ein selbständiger Gesangsvirtuose, mal hier, mal dort. Zudem wäre hier auf die Weiterentwicklungen bei der künstlichen Intelligenz zu verweisen. Es dürfte nicht mehr allzu lange dauern, dass die entsprechenden Gimmicks sowohl in der Audiokonferenz die eigene Anwesenheit erfolgreich vorspiegeln, als auch im Büro die Bearbeitung der Akten an sich ziehen.

Und bald sind dann auch die Chefetagen verwaist