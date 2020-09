Ende der Welt - Die tägliche Glosse Bitte Werbung!

Mit der Werbung ist es bei mir leider so, wie mit so vielen: ich bin zwiegespalten. Auf der einen Seite mache ich es wie jeder normale Mensch auf der Welt: Ich werfe sie umgehend weg beziehungsweise schalte um, wenn sie im Fernsehen auf mich einplärrt. Insofern verstehe ich ja die deutsche Umwelthilfe, die gerade fordert: Stopp! Keine Werbung! Außer jemand macht klar und deutlich, dass er Werbung will.

Auf der anderen Seite lerne ich auch von ihr, wie die Welt außerhalb meiner Bubble zu sein scheint. Beispiel: Championsleague, der ruhmreiche und allesüberstrahlende Sieg der Bayern. Hätte es das Vorspiel, die Pause und die Nachanalyse samt zugehöriger Werbeblöcke nicht gegeben – wüsste ich dann, dass anscheinend Fußballfans neben dem Fandasein nur eine weitere Leidenschaft haben, nämlich Wetten?! Das was unsereins gerade mal vom Samstäglichen „Wetten, dass…?!“ aus grauer Vorzeit kennt – Thomas Gottschalk wirbt übrigens gerade für Hörgeräte nicht mehr für Haribo – dem geben sich, wenn der Schein nicht trügt, Tausende und Abertausende hin.

Wie anders wäre es zu erklären, dass dort, wo ich einst unendlich viel über Deutschland lernen durfte - der Jevererfüllte Strand des Nordens, das Hasserödernde Grün der Mitte, der Erdingernd besonnte Biergarten des Südens – dass an diese Stelle die Wettwerbung getreten ist. Minimum sechs bis sieben mal pro Werbeblock werde ich aufgefordert – zu gewinnen, zu gewinnen, zu gewinnen, zu gewinnen, zu gewinnen…. Und ich beneide ehrlich gesagt die Wetterinnen und Wetter nicht darum, sich zu entscheiden, welcher Werbung sie mehr Glauben schenken wollen: Der Wette, für die Icke Häßler einsteht, immerhin ja Weltmeister 1990. Oder derjenigen, die Olli Kahn empfiehlt – als Vorstandsmitglied vom FC Bayern ein Mann von höchster Integrität und Glaubwürdigkeit, hätte ich jetzt mal vorher gesagt…

Was wäre ich ohne diesen Jagdkatalog?!

Tja, Werbung… Man lernt ja immer dazu. Sogar, wenn im Briefkasten mal wieder ein Katalog steckt, den man nie im Leben bestellt hat. Bei mir zum Beispiel rechtzeitig zur Herbstzeit – denn Herbstzeit ist Jagdzeit – der Jagdkatalog! Nicht dass ich schon mal mehr als ein Luftgewehr auf der Dult in der Hand gehabt hätte… Aber da könnte schon auch was für den Otto Nichtjäger dabei sein, muss ich schon zugeben. Vielleicht sollte ich ja wirklich die DVD das „Wilde-Eber-Fieber – Teil Acht“ erwerben mit dem adrett erlegten Wildschein auf dem Titel. „Saugeil“ verspricht der Jagdkatalog. Oder für meinen Sohn zum Geburtstag eine Mischung aus Degen und längstes von mir gesehenes Messer ever: ein sogenannter Hirschfänger, wie ich erfahre, der jedoch kurioser Weise „Puma“ heißt.

Was wäre ich ohne diesen Jagdkatalog?! Nie hätte ich von der warm-weichen Wendemütze Camberland erfahren – „Reine Kopfsache“ erklärt die Werbung. Geschweige denn von „Tetra Gun Bore Boa“ – eine Gewehrlaufreinigungsschnur, reinigen und schmieren in einem, die wird sicher auch andere Dienste tun. Nein. liebe Deutsche Umwelthilfe, ich habe mich entschieden: Bitte Werbung! Und by the way: Bei uns gibt´s ja einen Aufkleber - fett am Postkasten: mit „Reklame Verboten“, hilft ja auch nix.