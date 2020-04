Ende der Welt - Die tägliche Glosse Bitte einmal Haareschneiden

Jetzt haben sie also gesprochen – die Expert*innen der ehrwürdigen Akademie der Wissenschaften, Leopoldina, in Halle. Wie wieder rauskommen aus dem Lockdown? Ethisch, medizinisch, wirtschaftlich. Das war die Aufgabenstellung. Auf die Lösung hat nicht nur die Kanzlerin gewartet. Auch wir wollen wissen: wann darf der Nachwuchs endlich wieder in die Schule? Jetzt, wo alle Memories gespielt sind und wir bei „Stadt, Land, Fluss“ längst auch mit dem Buchstaben Y reüssieren, wäre es an der Zeit! – sonst malen wir noch bis Pfingsten Ostereier an. Im Homeoffice. Neben der Arbeit. Die natürlich darunter leidet.

Daher auch die nächsten drängenden Frage: wann dürfen wir wieder im Büro aufschlagen? Und müssen wir künftig überall und ständig Atemschutzmasken tragen? – und vor allem: wann dürfen wir wieder zum Friseur? Schließlich ist auch die Pflege des Haar-Nachwuchses ein Gebot der Stunde. Zugegeben: ein ästhetisches Moment aber eben auch ein nicht zu unterschätzendes hygienisches – und damit leopoldinischer Betrachtung wert.

Einen Zentimeter und mehr wachsen Haupthaar und Barthaar im Monat. Mindestens. Klingt wenig. Ist es aber nicht - wie uns vielfach die letzten Tage lehrten. Bei geschäftlichen Video-Konferenz und abendlichen Zoom-Schalten haben wir mit eigenen Augen gesehen, was ein Zentimeter im Leben von uns Menschen anrichten kann.

War die Team-Kollegin schon immer so grau um die Schläfen rum? Macht sie wirklich älter! Und seit wann trägt der Chef einen Hipster-Bart? Ob er den jetzt behalten will? Warum nur ist die Freundin aus Kindertagen plötzlich rothaarig oben am Ansatz? Der Freund der Tochter schaut aus wie Justin Biber - und wir selbst? Hatten beim „Wie-ich-mir-mein- Pony-problemlos-selbst-schneide“ dann doch ein gravierendes Problem und es vorgezogen, die eigene Kamera während der Video-Konferenz schlicht zu deaktivieren. Schwaches WLAN-Netz und so. Feige, schreibt die am Ansatz rothaarig-gewordene Freundin in den Chat. Gruselig, schreiben wir zurück.

Mutig sein und Ansatz zeigen

Die Friseure und Friseurinnen weltweit haben es geahnt, dass es schlimm ausgehen wird, wenn wir Hand an uns selbst, also an unser Haupthaar legen. Und sie haben uns gewarnt: Mittels einem Hashtag, der viral ging: #ZeigeDeinenAnsatz! Unterstütze deinen Frisör, indem du wartest, bis er wieder geöffnet hat. Mutig sein und Ansatz zeigen.

Schon Recht! Mutig sind wir ja! Egal, ob die Bärte wachsen, die Ponys schief sind oder die Haare grau! Nur: Liebe Frau Merkel, lieber Herr Söder, wann dürfen wir denn wieder unter’s Messer? Wann dürfen Frisörsalons und Barbierstuben wieder öffnen? Spätestens, wenn die Atemschutzmasken obligatorisch in der Öffentlichkeit zu tragen sind, stellt sich die Bartfrage erneut. Denn das Robert-Koch-Institut hat darauf hingewiesen, dass Masken eng genug anliegen sollten. Zitat: Bartwuchs beeinflusst die Abdichtung der Maske. Also: Einmal Haareschneiden, bitte!