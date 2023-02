Ende der Welt - Die tägliche Glosse Binge Plaudern in Holland

Fliegende Holländer gibt es eben nur noch in Bayreuth, ansonsten setzt Oranje auf Entschleunigung. Auch beim Einkaufen. Die dort vor einiger Zeit eingeführten sogenannten Plauderkassen in Supermärkten sind überhaupt kein Käse, sondern kommen wahnsinnig gut an! Inzwischen gibt es in den Niederlanden über einhundert davon, und es sollen doppelt so viele werden.