Ende der Welt - Die tägliche Glosse Bier im Überfluss

Und das liegt jetzt in Afghanistan herum, wo man vieles kennt und schätzt, aber sicher nicht den Spruch: Hopfen und Malz, Allah erhalt‘s. Der Restalkohol, den die Deutschen zurücklassen würden, hat mächtiges Politikum-Potential. Vor allem für die einheimische Bevölkerung, die von betonköpfigen Taliban dominiert wird, die Bier wie jeglichen anderen Alkohol auch als Teufelszeug verdammen, für das man in die Hölle kommt, die dann nach Lesart des Taliban-Universums vermutlich aus Alkohol besteht.

Nun könnte man das Bier vernichten, also wegtrinken, was die deutschen Soldaten bei ihrem überstürzten Abzug aber ganz offenbar nicht mehr schaffen. Kein Wunder, dürfen sie doch täglich laut Anweisung höchstens zwei Dosen zischen, und das auch nur innerhalb der Camp-Mauern. Wer draußen mit Bier erwischt wird, fängt sich 60 Peitschenhiebe ein. Ein teurer Spaß, der das Leben kosten kann.

Also: wohin mit dem Bier

Also: wohin mit dem Bier. Es in den Wüstenboden zu versenken, ist vermutlich auch keine gute Idee, weil es das Grundwasser verseucht und das Trinkwasser mit Alkohol infiziert, das würde wiederum dazu führen, dass die armen Afghanen das Wasser abkochen müssten, das sie mühsam aus den Brunnen ziehen, die die Deutschen als Entwicklungshilfe in den Wüstenboden gebohrt haben. Auch das scheidet also aus.