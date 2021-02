Ende der Welt Bewohnbarer Plastikmüll

Endlich mal eine gute Nachricht: Forscher haben am Grund des südchinesischen Meeres 52 000 Plastikteile pro Quadratkilometer gezählt – in 3000 Metern Tiefe! Das muss man erst mal hinkriegen … äh … bringen – und jetzt kommt's: in und auf den zigtausend Verpackungen, Tüten und Flaschen zählten Forscherinnen 49 Arten, was beachtlich ist in der Schwärze der Tiefseewüste. Da präsentierten sich im gleißenden Licht der Tauchboote - keck und stolz - freilebende Würmer, Schnecken, Pilze, Korallen, Seepocken und und und … Auf Tetrapacks, Dosen, in Plastiktüten oder Colaflaschen, die - gottlob nicht recycelt - ihren Weg ins Meer gefunden hatten. Und sich zum Besiedeln weit besser eignen als der weiche, schwammige Tiefseeboden, so die Forscher und auch Innen. Genau - vor allem i n all den Plastikbehältern fanden Lebewesen Schutz und Heimat. Fazit der Studie: „Die Formenfülle und Individuendichte hat uns überrascht“.