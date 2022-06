Ende der Welt - Die tägliche Glosse Beten ist Joggen, ist Lernen

„Es war ein Kind, das wollte nie / zum Kirchgang sich bequemen, / und sonntags fand es stets ein Wie, / den Weg ins Feld zu nehmen…“ Mit diesen Versen hebt eines der schlimmsten Kinderschreckgedichte unseres Hausschatzes an, und das Werk wird um keinen Deut besser, wenn man weiß, dass es von Goethe stammt. Am Ende wackelt die unförmige Glocke´, erbost und wutrasend, dem traumatisierten Kind hinterher, der „Erlkönig“ ist dagegen ein Kuscheleckchen.

Diese Form der Messpädagogik haben beide großen Kirchen in Deutschland aber abgeschüttelt. Sie gehen im Wettbewerb um Gottesdienstbesucher subtilere Wege. Einen hat die frühere Bischöfin der Landeskirche Hannover und Ratsvorsitzende der EKD nun sacht beschritten. Sie sehe das Beten sportlich, so Marion Kässmann. Joggen und Beten wiesen nämlich ähnliche Strukturen auf, erklärt die bekannte evangelische Theologin weiter, interessanterweise im „Lebensfragen“-Podcast des katholischen Bistums Mainz.

Denken wir an eine der gängigen Höchststrafen, die es im Beichtstuhl setzen kann, und wir wissen: Beim zehnten Vaterunser spätestens fasst den Bußfertigen jene leiernde Eintönigkeit, die auch von der Einsamkeit des Langstreckenläufers spricht. Wenn heute nach den Pfingstferien die Gymnasiastinnen Englisch- und Lateinfibeln wieder vornehmen, so haben sie aber hoffentlich die zugegebenermaßen monotonen Aufzählungen noch intus, womit das Weiterführende zu bestreiten ist: „To see – saw – seen“ etwa, ein wichtiges unregelmäßiges Verb im Englischen, „hic, haec, hoc – huius, huius, huius – huic, huic, huic“ – die ersten drei Fälle von „dieser, diese, dieses“ im Lateinischen.