Ende der Welt - Die tägliche Glosse Besuch im Homeoffice

Achtung, ein Hinweis vorneweg: Ich spreche nicht jetzt zu Ihnen. Also irgendwie schon jetzt, aber nicht live. Dieses Ende der Welt wurde bereits vor dem Anfang der Welt aufgezeichnet. Es ist also so etwas wie eine Videobotschaft. Nur ohne Video. Naja, und ohne Botschaft. Egal. Ich wiederum wusste bei der Aufzeichnung nicht, ob Sie sich das nicht live gesendete Ende der Welt jetzt… nein, nicht jetzt, aber live, also zum Zeitpunkt der Ausstrahlung im Radio anhören, oder sieben Tage später in der Bayern 2 App. Verwirrende Zeiten.