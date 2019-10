Ende der Welt - Die tägliche Glosse Beichtgondel in Ischl

Die Idee mit dem Beichten in der Sauna wurde schnell verworfen. Man hatte Zweifel ob das der Pfarrer acht Stunden am Tag aushält und auch bei der Kleidungsfrage war man sich uneins. Man hat sich dann für die Seilbahn auf den Hausberg entschieden. Während der 15-minütigen Fahrt kann man in der Gondel beichten. Für besonders komplizierte Fälle kann man auch den Wanderweg hinaufnehmen. Gehzeit ca. fünf Stunden. Man weiß zwar auch da nicht ob das der Pfarrer packt, aber wenigstens bei der Kleidungsfrage war man sich einig. Eine Glosse von Helmut Schleich.

Wenn das der Kaiser Franz- Joseph noch erlebt hätte. Nein, die Rede ist nicht vom ewigen bayerischen Landesvater FJS, es geht um das legendäre Kurbad Ischl und seine Seilbahn auf den Hausberg, die Katrin. Dort gibts nämlich in Zukunft eine Beichtgondel. Unter dem Motto „Zeit zum reden - Zeit zum Zuhören“ kann man da drin während der 15- minütigen Fahrt auf den Berg sein Gewissen erleichtern.

Super. Also- für Katholiken zumindest. Mit der Dreckschleuder angereist, unverschämt falsch geparkt, auf der Autobahn gerast wie eine gesengte Sau? Kein Problem, hinein in die Beichtgondel und oben am Berg starten sie reinsten Gewissens in die herrliche Bergwelt des Salzkammerguts. Eventuell müssen sie vorher noch drei Vaterunser als Buße… aber dann ist der Weg frei zur nächsten Schweinerei.

Und weil ja bekanntlich gilt „Auf der Alm, da gibt’s koa Sünd’“, kann man in Ischl auch nur bergwärts beichten. Talwärts reist man schließlich von Haus aus sündenfrei. Eine tolle Sache, finde ich. Wenn die Schäfchen nicht in die Kirche kommen, muss die Kirche zu den Schäfchen kommen.

Und wenn ich mir die Bilder von dieser Woche aus Kitzbühel vergegenwärtige: Die Altschneepiste mitten in den herbstlichen, bunt gefärbten Oktober-Bergen, bei 20 Grad und Sonnenschein, weil man schließlich im Marketing für die Region 200 Skitage garantiert hat, dann werde ich das Gefühl nicht los, dass in den Alpen so viel Irr- und Unsinn betrieben wird, dass eigentlich jede Bergbahn eine Beichtgondel bräuchte, oder noch besser gleich ganze Bergbahnen nur mit Beichtgondeln. Die Frage freilich, ob vom Beichten langfristig irgendwas besser wird darf man sich hier stellen. Die Antwort allerdings führt zu weit.

Die Sekt Gondel gibt's in Bad Ischl nälich auch

Da geht es ja um die tiefsten Fundamente des christlichen Umgangs mit Schuld und Sühne. Da müsste man die Glaubenskongregation in Rom zu Rate ziehen oder gleich den Papst oder beide. Dann könnte einer dem anderen die Beichte abnehmen, in der Gondel. Und dann könnten sie umsteigen, in die Sekt- Gondel. Die gibts in Bad Ischl nämlich auch. Für schlappe 132 Euro können Sie zu viert inklusive einer Flasche Sekt eine Berg- und Talfahrt unternehmen. Falls die Nachfrage nach Beichtgelegenheiten am Seil zu wünschen übrig lässt, sollte die Kirche hier vielleicht noch mal nachlegen: Beichten mit Sekt. Der löst die Zunge.

Aber was ist mit dem Priestermangel? Stellen Sie sich vor, die Sünder stehen an der Talstation Schlange und es ist kein Pfarrer da… Wirkt irgendwie noch leicht unausgegoren, das Ganze. Obwohl der Linzer Bischof bei der Jungfernfahrt der Beichtgondel begeistert war. Der Bischof heißt übrigens Scheuer.

Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.

Eben alles eine Frage der Perspektive.