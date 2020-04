Ende der Welt - Die tägliche Glosse Bayrische Lockerungsübungen

Ab heute dürfen wir alle mit einer Kontaktperson außerhalb der Familie auf die Straße – und das soll nicht nur der Steuerprüfer, Inkasso-Mann oder die Politesse sein, was ja eine typisch bayerische „Lockerung“ gewesen wäre. Und es ist sogar möglich, die Person zu wechseln, wie das Gesundheitsministerium beteuert, allerdings wohl kaum an Brückentagen: Gehen Sie also lieber weiter, hier gibt´s nichts zu sehen. Eine Glosse von Peter Jungblut.

Ab heute dürfen wir uns ja alle erstmals wieder mit einer Person auf die Straße trauen, die nicht in unserem eigenen Haushalt lebt. Blöd natürlich, wenn das ausgerechnet der Steuerprüfer sein sollte, der Inkasso-Mann oder eine Politesse, aber keine Sorge: Die Kontaktperson kann gewechselt werden, wie es offiziell aus dem Bayerischen Gesundheitsministerium heißt. Kein Scherz, der ist im April ja strengstens untersagt!

Wer wen wechseln darf ist allerdings fraglich, auch, ob das schriftlich, mündlich oder notariell erfolgen muss. Es ist also in etwa so, wie in jedem mittelguten Tatort: Der Kriminaler reicht Ihnen das Telefon und Sie dürfen erstmal nur genau einen Anruf machen, überlegen Sie also gut, wer das außerhalb Ihrer Familie sein könnte. Der Friseur darf erst ab 4. Mai kommen, der Blumenhändler ebenfalls, der Baumarkt hilft Ihnen in dieser Lage nicht weiter und der Anwalt muss erst mal ausmessen, ob sein Home-Office wirklich kleiner ist als 800 Quadratmeter.

Sie sehen: Gar nicht so einfach, für diese Art bayerischer „Lockerung“ eine passende Person zu finden. Wenn die Polizei feststellt, dass Sie beide zwar gemeinsame Absichten, aber keine gemeinsamen Interessen haben, wird´s garantiert schwierig. Den Namen der Person sollten Sie in jedem Fall parat haben, zumindest, wenn Sie mit ihr stehen bleiben – wenn Sie mit ihr liegen bleiben, natürlich erst recht. Das soll ja bei dem schönen Wetter in der Öffentlichkeit durchaus mal vorkommen. Und wenn Sie die Kontaktperson wechseln, dann möglichst unauffällig und ohne Scherereien.

An Brückentagen können Sie bei Markus Söder klingeln.

Informieren Sie also vorher das Bayerische Gesundheitsministerium, an Brückentagen können Sie bei Markus Söder klingeln. Sagen Sie ganz offen, warum Sie von der Person genug haben, sprechen Sie auch heikle Themen an wie Hygiene-Mängel, finanzielle Verpflichtungen oder emotionale Ausnahmesituationen. Bitte verlassen Sie Ihren Kontakt jedoch erst, wenn Sie sicher sind, dass Sie einen weiteren haben, sonst müssen Sie zurück in Ihren eigenen Haushalt, und was das bedeutet, haben Sie ja die letzten Wochen selbst erlebt.

Schlimm ist natürlich, wenn Sie Ihre neue Kontaktperson mit Ihrem Partner teilen müssen und es obendrein der Postbote oder das Kindermädchen ist, also Leute, die in Eile sind und in der Regel nicht zwei Mal klingeln. Dann müssen Sie vermutlich auf die übernächste Lockerung warten, bis Sie wirklich was davon haben.

Übrigens gilt für die angesprochene Person, mit der Sie sich ab heute treffen können und die nicht in Ihrem Haushalt wohnen muss, ein Mindestabstand von 1,50 Meter, wohingegen die Staatsregierung innerhalb der Familie keine gesonderten Distanzen festgelegt hat, obwohl es gerade umgekehrt doch wesentlich mehr Sinn machen würde. Leute, mit denen man zusammen sein muss, sind doch in der Regel wesentlich gefährlicher als Leute, mit denen man zusammen sein will, und der Mundschutz ändert daran wenig: Er lässt ja sogar in den Bayern-Farben Beschimpfungen durch, sogar deftige. Wetten, Söder hat es schon ausprobiert?