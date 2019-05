Ende der Welt - Die tägliche Glosse Bayernkurier

Es kann so schnell geh’n, heutzutage. Gestern noch Lichtgestalt, heute schon auf dem Weg zum Abstellgleis. Das hat Annegret Kramp Karrenbauer diese Woche erleben müssen. Bis Sonntag Hoffnungsträgerin der Union, hoch gehandelte Schattenkanzlerin und nur EINEN Tweet später - „klöcknert" sie.

Klöcknern" ist, wenn man von der Wein- Königin zur Lach- Nummer wird. Dabei hat AKK doch nur gesagt, was die Granden in allen Parteizentralen der sogenannten Altparteien denken. Darf der das einfach so, dieser Rezo?? Einfach in einem Video zur Zerstörung der CDU aufzurufen und die SPD gleich mit in den Abgrund reißen? Kann man da nicht irgendwie einen Riegel…? Und man muss es ehrlich sagen: Überfordert waren andere auch. Und zwar damit, dass da ein Youtuber einfach so seine Meinung kundtut, dafür aber Klicks im zweistelligen Millionen-Bereich bekommt!

Womöglich hat der in den Köpfen hunderttausender junger Leute politisch etwas in Bewegung gesetzt ohne vorher in den Parteizentralen nachzufragen, ob das so in Ordnung geht.

Armin Laschet, der Ministerpräsident von NRW, hat gesagt: „Wir brauchen Antworten auf das Phänomen Rezo!“ Oder eben nicht mehr, möchte man anfügen. Vielleicht ist der Ofen in einiger Zeit einfach aus und es geht politisch ohne CDU und SPD weiter… Die SPD ist ja im Grunde nur noch einen Schulz- Zug davon entfernt.

Damit holt sich die CSU dann die Klicks der Jugend! Ich schätze 50, wenn’s gut geht plus x

Nur einer hat’s kapiert! Und wer? Ha? DerMarggus. Unser Dienstleistungs-Ministerpräsident Söder, der den Wähler besser kennt als der sich selbst. Drum ist er ja auch CSU-Chef und als solcher hat er jetzt entschieden: Der Bayernkurier kommt weg. „Relativ hohe Kosten bei relativ geringem publizistischen Mehrwert“, heißt es aus der Parteizentrale. Zu deutsch: Kostet ein Schweinegeld und lesen tut ihn keine Sau. Statt dessen soll es verstärkt online-Angebote geben… Das nenne ich konsequent! Die CSU wird digital und aus dem Bayernkurier wird ein weiß-blauer Rezo. So will man online maximale Reichweite erzeugen. Angeblich soll sich der Scheuer Andi schon eine blaue Perücke und einen orangen Kapuzenpulli besorgt haben. Damit holt sich die CSU dann die Klicks der Jugend! Ich schätze 50, wenn’s gut geht plus x. Denn das begeistert die „digital natives“, die Generation Y, wenn es heißt Bayernkurier plus Rezo ist gleich Bajazzo.

Klingt nach Possenreißer, nach Hanswurst mit Narrenkappe oder gleich nach dummem August. Und womöglich kommt ja genau der dabei raus, wenn die Politik jetzt anfängt, gefallsüchtig der Jugend und ihren Youtubern nachzulaufen. Darum zur Erinnerung: Angeblich soll es ja auch noch eine Welt jenseits von social media geben….

Eben alles eine Frage der Perspektive.