Ende der Welt - Die tägliche Glosse Bayern lockert sich

„Was will Dir Deine Schulter eigentlich sagen?“ fragt mich der Yogalehrer in dem Youtube-Clip mit großen, ernsten und besorgten Augen. Bedeutungsschwere Pause. Ich nutze sie, um laut nachzudenken: Dass ich von der grottigen Schreibtischhaltung nach einem Jahr Homeoffice echt brutale Verspannungen habe, mir vielleicht doch mal langsam ergonomische Büromöbel zulegen sollte, dass der Spruch „Locker vom Hocker“ in meinem Fall echt nicht zutrifft, ich mich chronisch zu wenig bewege – ja, auch nach einem Jahr Youtube-Sportclips für die aktive Mittagspause zu Hause, immer noch! – und überhaupt zu schlecht schlafe. Einfach generell zu viel Krampf.