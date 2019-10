Ende der Welt - Die tägliche Glosse Bavarian English

Also wissen‘s was, eigentlich ist es doch so was von wurscht ob jemand eine Fremdsprache akzentfrei sprechen kann oder nicht, die Hauptsache ist doch er redet keinen Schmarrn, das muss doch die moderne tolerante Gesellschaft hergeben. Schaun‘s, wenn ein Zugezogener Brötchen statt Semmeln sagt, ist das für den Bayer doch auch in Ordnung… naja, in dem Fall muss man das mit der Toleranz ja auch nicht übertreiben. Eine Glosse von Helmut Schleich.

Was ist typisch deutsch? Tatort schauen? Schwarzbrot essen? Getrennt zahlen? Alles das bestimmt. Was aber besonders typisch deutsch ist, das hat der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger kürzlich in München erleben dürfen.

Am vergangenen Sonntag hat er auf einer Veranstaltung rund um die Digitale Medienwelt eine Rede auf Englisch - ja, sagen wir - abgelesen, und dabei den Hohn des nahezu gesamten Auditoriums auf sich gezogen. Hat er doch schließlich glatt - was erlauben Aiwanger? - seinen niederbayerischen Einschlag durchhören lassen. „Bits and Pretzels“ hieß die vermutlich von irgendeinem pseudoglobalen Werbeschnösel benamste Veranstaltung und da gilt es in dem mehrheitlich deutschen Teilnehmerkreis natürlich als mega- lächerlich, wenn der Bayer, vor der weißblauen Werbewand mit „Pretzels“ darauf, nicht akzentfrei Englisch oder noch besser Amerikanisch redet. Von Böhmermann bis Joko Winterscheid twitterte sich die Netzgemeinde die nicht vorhandene Seele aus dem Leib. „Superlachflash“ „selten so fremdgeschämt“ hieß es da.

Typisch deutsch. In keinem anderen Land der Welt gibt es dieses Phänomen, sich ganz besonders gut dabei vorzukommen, wenn man akzentfreies oder sagen wir ruhig herkunftsverleugnendes Englisch spricht. Und meist lachen ja gerade diejenigen den bavarian english- speaker am Lautesten aus, die ansonsten penibelst darauf bedacht sind auch noch die subtilsten Formen von Rassismus und Diskriminierung schonungslos anzuprangern.

Der Oettinger- Aiwanger Vergleich verbietet sich übrigens. Günther Oettinger war EU- Kommissar in Brüssel, der alle Möglichkeiten des Dolmetschens in den Wind geschlagen und sich statt dessen lieber auf das Glatteis der freien Rede begeben hat. Selber schuld.

Nein, geht es um eine ganz besonders widerliche Form deutscher Arroganz, und die beginnt beim überheblichen Grinsen im ICE, wenn der Zugbegleiter seine Ansage in Denglisch macht. Das amüsiert den Neu-Deutschen Spießer im Gewande des Weltenbürgers ungemein, weil er das alles doch so viel besser kann.

Ich finde es sehr sympathisch, wenn man hört, wo jemand herkommt

Ich finde es sehr sympathisch, wenn man hört, wo jemand herkommt, wenn er oder sie es eben nicht nötig hat, sich streberhaft an das englischsprachige Gegenüber ranzuwanzen, weil es kulturell dominant erscheint. Aber so is er, so war er und so wird er immer sein, der Deutsche. Nach oben krumm, nach unten gnadenlos. Wenn man dabei auch noch polyglott rüberkommt - umso besser.

Übrigens: Weil gerade wieder die Einheit gefeiert wurde: In der DDR galt in gewissen Kreisen ein Deutscher, der astrein und akzentfrei russisch sprach, als angepasster Streber und Arschkriecher. Ein bisschen was hätten wir vom Osten ruhig lernen können.

Eben alles eine Frage der Perspektive.