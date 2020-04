Ende der Welt - Die tägliche Glosse Baumarkt wieder eröffnet

Wer ohne sein Prospekt in den Baumarkt geht, wirkt oft verloren. Weiß der Kunde doch oft nicht, was er kaufen könnte. Abhilfe schafft das eingehende und gründliche Studium von Kleinanzeigen und Prospekten unter der besonderen Berücksichtigung der Baumarkt-Werbeslogans. Eine Glosse von Johannes Marchl.

Ohne mein Prospekt mach ich gar nix. Normalerweise. Denn: Unvorbereitet in den Baumarkt gehen eigentlich nur Amateure. „Wie, wo, was, weiß OBI“ heißt es doch schließlich – und nicht „wie wo was weiß der Kunde“. Oder die Kundin.

Aber es sind besondere Zeiten! Entzug sag ich nur. Bei mir hat es teilweise minutenlang „Black&Decker, Black&Decker, Black&Decker“ im Hirn gerattert, die letzten vier Wochen, so schlimm war´s schon. Und als es mir dann heut morgen endlich ahnungvoll entgegengeraunt hat: „Mach´s fertig, bevor es dich fertigmacht!“ Hat es in mir jubeliert: Baumarkt, ja du bist es! Bist wieder offen!

Ich also nix wie hin und dann das: Statt dem blauem Band ist ein rot-weiß gestreiftes durch die Lüfte geflattert. Ein wenig romantisches Absperrband. Und davor: Wie die Slalomstangen auf der Blanka Abfahrt in Ischgl sind´s da gestanden, die ganzen „Geht nicht, gibt´s nicht“ Jünger, hundertfünfzig Meter Minimum. Mit einer Einlaßfrequenz von drei Minuten pro Person hätte ich da warten können bis… – jippiajeh geht echt anders.

Also, ich heim und meine Lieblingsbeschäftigung wiederaufgenommen – Sie werden es vielleicht ahnen: Prospekte anschauen. Die ganze Welt kommt zu einem in die Quarantäne, ohne dass man Angst haben müsste von der Söder-Sitten-Polizei oder dem Denunziantentum der Nachbarn.

Was ich mir gleich ganz am Anfang geholt hab, war das Rubaxx- Cannabis Gel – eine 10 prozentige CBD-Lösung versprechen die. Das CBD soll zwar im Gegensatz zum THC nicht berauschend sein, aber ich kann Ihnen nur sagen: Cannabis Gel, schön auf die Brust, -fhhhh -tief die ätherischen Öle einsaugen und dann einfach einen Schnaufer-Sekt aus der Schaufer Famlienkellerei dazu – ungeahnte Symbiosen tun sich da auf. Oder sie nehmen den: Lauffener Weingärtner Katzenbeißer Schwarzriesling, passt auch gut zum Rubaxx Cannabis Gel. Und wenn das Prospekt durch ist, mach dein Ding! Gleich weiter zu den Kleinanzeigen.

Sehr berührt hat mich ja die hier: „Sie, 60, Krankenschwester, sucht Partner für gemeinsame Freizeitgestaltung – nach der Coronakrise“… - da hat Mann wenigstens Sicherheit! Wohingegen mich andere Anzeigen immer verwirren. „Banksafe – 120 Quadratmeter – in stillgelegter Bank zu vermieten“ zum Beispiel. Wenn ich mir jetzt vorstelle ich brauche einen Banksafe, wie groß wäre der? 120 Quadratmeter? Und würde ich den in einer stillgelegten Bank mieten? Die Anzeige ist auch schon ein paar Wochen jeden Samstag in der Zeitung. Oder die hier: „Und ich höre den Engel sagen: Gerecht bist du, denn sie haben das Blut der Heiligen und der Propheten vergossen und Blut hast du ihnen zu trinken gegeben.“

Schwierig find ich, so links neben „Liebhaberpreise für Käthe-Kruse-Puppen“ und rechts von „Junggebliebene Wassermannfrau braucht kein Kleid von Dior, nur dich“. Übrigens gibt es bei den Kleinanzeigen auch die Rubrik Baumarkt. Hier zum Beispiel, mein Lieblingsslogan in der Corona-Ausgabe: Hornbach – „Es ist in dir, lass es raus.“