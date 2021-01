Ende der Welt - Die tägliche Glosse Bartträger ohne Abschluss

Der scheidende US-Präsident Donald J. Trump konstatierte einst, in einer aufsehenerregenden Pressekonferenz, eine nicht zu leugnende Tatsache: Das Corona-Virus sei so klein, so Trump, es bleibe fürs bloße Auge unsichtbar. Damit hatte Trump, um im Bild zu bleiben, trotz verbundenen Augen ins Schwarze getroffen und verbuchte zumindest eine zutreffende Behauptung während seiner Amtszeit für sich.