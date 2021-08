Ende der Welt - Die tägliche Glosse Balkongeplätscher oder Sommer-Aushilfen

Blip – blip – blip – blipblip…

So klingt es zur Zeit in der Früh, und es bedeutet: Die Nachbarn sind verreist. Zwei Etagen über mir wässert ein fleißiger Gießdienst vor der Arbeit die Balkonblumen. Das ist schön für die Blumen und für die Nachbarn, für mich heißt es chinesische Wasserfolter. Jedenfalls akustisch. Es hört nämlich nicht auf. Es blipt und blipt bis zum Abend, wenn der Gießdienst wieder kommt und zur Sicherheit nochmal Wasser nachgießt. Dann kommt ein kurzer Schwall, und dann blipt es weiter.

Am Abend noch gemütlich mit einem Glas Rosé draußen sitzen und die Sommerluft genießen? Schwierig. Denn das Geblippe bedeutet ja auch: Feuchtigkeit.

So ein Wassertropfen, wenn er aus 5 Metern Höhe auf ein Geländer fällt, hat ja die Eigenschaft zu zerstäuben. Und zwar nicht nur auf den Boden, sondern auch in ein unvorsichtig an der Balkonkante abgestelltes Glas Rosé. Das bekommt dann einen leichten Lehmton und schmeckt im Abgang etwas modrig.

Also was tun? Saugende Tücher auslegen gegen das Gespritze, am Morgen wischen, am Abend geschützt im hausnahen Teil des Balkons sitzen. Denn der Gießgeist oder die Gießgeistin tut ja was Gutes. Da beschwert man sich nicht.

Außerdem sind Aushilfen systemrelevant. Ohne sie käme man nach drei Wochen zurück und der Briefkasten wäre verstopft, der Garten vertrocknet, die Meerschweinchen wären verhungert und die Katze hätte sich aus dem Staub gemacht.

Und das gilt nicht nur im Privaten. Der Sommer ist die Zeit der Aushilfen. Auch in der so genannten bayerischen Sommerschule unterrichten aushilfsweise Studierende jene Schüler, die eigentlich dringend mal einen professionellen Unterricht bräuchten, um die gröbsten Lücken aus dem Home Schooling zu schleßen. Aber die Lehrer brauchen ja Ferien!