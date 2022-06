Ende der Welt - Die tägliche Glosse Bahnschafe und Miethaie

Wenn man jedoch auf der Suche nach weiteren Informationen die Worte „Deutsche Bahn“ und „Schafe“ oder „Ziegen“ in eine Suchmaschine eingibt, begegnet einem ein weniger idyllisches Bild: Da sind über die Jahre einige Zugkollisionen mit Schaf- oder Ziegenherden zusammengekommen und – weniger tragisch, aber dennoch ärgerlich – sehr viele Zugverspätungen durch Hornträger im Gleisbett. Allein in diesem Jahr zum Beispiel zwischen Husum und Niebüll im Februar, im hessischen Schlüchtern im Mai und im rheinland-pfälzischen Hetzerath im Juni. Ein Schaf erwirkte allein dort insgesamt 161 Minuten Verspätung verteilt auf 7 Züge.

Dennoch gelangte kürzlich eine Ziege in ein Fahrradabteil, was mitreisende Kinder begeisterte, einem Video auf Tiktok megamäßige Klickzahlen bescherte und nicht wenige Kommentatoren dazu veranlasste, nun den Beleg für den endgültigen Untergang des Abendlandes in den Händen zu haben.

Da ist es dann doch sehr löblich, wenn die Deutsche Bahn sich zu den Schafen und Ziegen in ihren Reihen bekennt!

Ja, wir sind noch weit entfernt von einem entspannten Verhältnis zwischen Mensch und Tier. Und in Zeiten, in denen der Ursprung einer weltweiten Pandemie wahlweise Gürteltieren oder Fledermäusen angehängt wird, anstatt den sie verzehrenden Menschen – und in Zeiten, in denen eine von Nagetieren auf den Menschen übertragenen Krankheit „Affenpocken“ genannt wird, erscheint ein relaxter Umgang mit unseren tierischen Verwandten nicht leichter geworden zu sein. Da ist es dann doch sehr löblich, wenn die Deutsche Bahn sich zu den Schafen und Ziegen in ihren Reihen bekennt!