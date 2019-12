Ende der Welt Bahnmitarbeiter gesucht!

Das Schönste am Suchen ist, wenn man etwas findet. Die SPD hat zwei Vorsitzende gefunden, Markus Söder würde gerne als Kanzlerkandidat gefunden werden und die Bahn sucht 100.000 neue Mitarbeiter. Die könnte sie wiederum bei der Autoindustrie finden, denn da werden bald viele einen neuen Job suchen. Ist doch toll, wenn alle, die etwas suchen, auch etwas finden. Eine Glosse von Astrid Himberger.

Das Schönste beim Suchen ist, wenn man etwas findet. Bald ist Weihnachten, und ich kann Ihnen sagen, wenn Sie am 24. Dezember morgens noch panisch in der Stadt nach dem passenden Weihnachtsgeschenk suchen: Seien Sie beruhigt. Am 24. abends wird unter dem Baum ein Geschenk liegen. Sie – oder die Verkäuferin der Parfümerieabteilung - werden eines gefunden haben – ob es das Passende ist, egal. Hauptsache Sie haben etwas gefunden.

Im Moment wird überhaupt viel gefunden. Die Bundesregierung hat eine Lösung für die Erreichung der deutschen Klimaziele gefunden. Die Lösung nennt sich Klimapaket und wirkt so, als ob kurz vor Ladenschluss am 24. Dezember der Verkäufer Frau Merkel das letzte Paar schwarze Herrensocken angedreht hätte. Die SPD hat gerade zwei Vorsitzende gefunden, nach denen sie ein halbes Jahr gesucht hat. Neben den Vorsitzenden hat die SPD auch noch die Vermögenssteuer wieder gefunden, die sie irgendwann mal verloren hatte. In der CDU wiederum hatte man eine Nachfolgerin für Angela Merkel gesucht und Annegret Kramp Karrenbauer gefunden. Dass die Partei auch Friedrich Merz oder Jens Spahn hätte finden können – nunja. Sollte die CDU für die nächste Bundestagswahl einen Kanzlerkandidaten suchen, Markus Söder würde gern gefunden werden. Hauptsache man findet irgendwen.

Man stelle sich vor, die Bahn würde im Tempo der SPD neue Mitarbeiter suchen

So geht es auch gerade der deutschen Bahn. Sie sucht in den kommenden fünf Jahren auch ein paar neue Mitarbeiter - oder um genau zu sein 100.000. Doch wo soll sie die finden? Also, die SPD hätte da gerade noch ein paar Kandidaten übrig. Aber das wird wohl nicht reichen.

Die Bahn will ab Mitte August auf Job Tour gehen – sie wird mit auffälligen Reisewohnwagen vor Ort sein, heißt es. Der interessierte zukünftige Bahnmitarbeiter kann dann gleich dort ein Bewerbungsgespräch führen und bekommt noch am selben Tag eine Antwort. Das wiederum ist eine tolle Idee und hätte der SPD viel Zeit gespart. Man stelle sich vor, die Bahn würde im Tempo der SPD neue Mitarbeiter suchen, dann hätte die Bahn in fünf Jahren nur 20 statt 100.000 neue Mitarbeiter.

Doch zurück zu der Frage, wo kann sie die 100.000 Menschen finden. Mein Tipp: die Bahn sollte ihr Reisewohnmobil vor die Werkstore der deutschen Autobauer stellen. Denn dort kommen demnächst viele Menschen raus, die eine neue Arbeit suchen werden. Und dann können sie die doch bei der Bahn finden. Sehen Sie: das Schönste beim Suchen ist, wenn man etwas findet.