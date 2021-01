Ende der Welt - Die tägliche Glosse Backpacker in Not

Von weiten Landschaften mit Vintage-Touch-Filter haben sie geträumt. Von Selfies mit Krokodilen. Und jetzt das. Mit einem wertlos geworden Ferien-Arbeitsvisum sitzen sie in Australien fest. Backpacker in der Armutsfalle. Mal alle ganz tapfer sein, findet Katharina Hübel.

Jetzt holt mal alle eure Taschentücher raus. Jetzt wird‘s hart. Jetzt geht es um menschliche Schicksale. Um Menschen, die gestrandet sind. Fern der Heimat. Mit nichts weiter unterwegs als einem kleinen Rucksack. Nein. Es geht nicht um die Flüchtlinge in Bosnien, die gerade schutzlos der brutalen Kälte ausgeliefert sind. Oder um die auf Lesbos, die nach dem Brand in Moria hinter Stacheldraht vor sich hindarben. Es geht um Menschen in Not. Um: Gestrandete Rucksacktouristen. Verwöhnte Wohlstandsbengel und Bengelinnen, die sich nach dem Abitur zu jung fühlen, um schon einen Beruf zu ergreifen. Die die Welt sehen, oder sagen wir: Sich nicht mit ihrer eigenen konfrontieren wollen. Und denen jetzt das Unvorstellbare passiert ist: Mit einem durch Corona wertlos gewordenen Ferien-Arbeits-Visum in der Tasche sitzen sie beispielsweise in Australien auf der Straße. Können in kein Hostal. Und auch nicht auf der Krokodilfarm schicke Selfies posten. Ihr Instagram-Account bekommt kein Futter mehr und sie selbst müssen auch schon das Betteln anfangen.

Da sitzen sie dann neben den echten Obdachlosen auf ihrem laptopkompatiblen Explorer-Rucksack, ultrarobust und extraleicht aus strapazierfähigem Base-Camp-Material, damit ihr gepampertes Popöchen nicht kalt wird. Backpacker in der Armutsfalle. „Ohne W-Lan“ sind die ja echt nicht gewöhnt. Im Unterschied zu denen, die halt schon lange auf der Straße leben. SO nah wollte man den Leuten dann aber doch nicht kommen. Auch wenn diese Seite des Landes schon supi für die authentischen Stories am WG-Küchentisch ist.

Manche Backpacker hat es richtig hart getroffen. Sie mussten wieder heimfliegen. „Und all ihre Träume sind direkt vor unseren Augen zerplatzt“, berichtet eine holländische Backpackerin aus Sidney dem Kölner Anzeiger. Kurzerhand und tief bewegt gründet sie die Facebook-Seite: „Adopt a backpacker“. Wo die eigenen Eltern offenbar versagen, sollen Einheimische helfen. Sie sollen diesen armen Jugendlichen aus reichen Industrieländern bitte kostenfrei Unterkunft geben, damit die noch ein bisschen weiter die Illusion vom wilden, freien Leben aufrecht erhalten können. Meint natürlich: Damit sie die WERTE der Backpackercommunity weiter leben können. Sie werden auch ausdrücklich ermutigt, als Gegenleistung dann mal das dreckige Geschirr in die Küche zu bringen. Unter dem Hashtag „Völlig alternativ unterwegs und restlos frei“ können sie dann bequem die quarantänegeplagten Homies in Deutschland mit Vintage-Touch-gefilterten Landschaften und Abenteuergeschichten aus dem australischen Outback zuspamen.