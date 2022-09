Ende der Welt - Die tägliche Glosse Back to Bierzelt

Überprüfen lässt sich das heute endlich wieder beim Gillamoos in Abensberg. Markus Söder tritt gegen Kevin Kühnert, Hubert Aiwanger und Anton Hofreiter an, wobei der im Weinzelt spricht. Da gelten vermutlich andere Gesetze. Statt Hopfen und Malz können durchaus Aromen von Heuwiese und Waldbeeren enthalten sein. Bei Hofreiter womöglich auch ein Anflug von Sauerkraut. Auf das Prädikat Kabinett musste er ja verzichten, weshalb seine Rede vermutlich eher trocken als elegant ausfällt, vielleicht sogar in Richtung Pinot Noir geht, hierzulande auch als Schwarzburgunder bekannt. Dazu passt übrigens hervorragend Wild. Gleichwohl werden Bär und Bock von Hofreiter wohl eher selten erwähnt werden.

Ob Markus Söder sich groß um sein Publikum kümmern kann, ist fraglich

Beim letzten Bierzeltauftritt in Karpfham sprach sich Aiwanger ganz entschieden gegen die Halbierung des Tierbestandes aus. Sollten die Freien Wähler an der Regierung beteiligt bleiben, dürften in bayerischen Bierzelten also künftig nur noch ganze Hendl serviert werden.