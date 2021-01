Ende der Welt - Die tägliche Glosse Babylon Corona

Mit Optimisten ist das so eine Sache. Die suchen bekanntermaßen einen Weg und die Pessimisten, die finden eben nur eine Sackgasse. Trotzdem überrascht diese Meldung jetzt schon. Die Macher der sehr erfolgreichen Fernsehserie „Babylon Berlin“ suchen für Frühjahr und Sommer noch mehr als 2000 Komparsen. Oha! Ganz schön viele auf einmal in dieser Zeit. Diese sollen dann rund drei Tage lang 20er oder 30er Jahre spielen, und zwar des letzten Jahrhunderts, also ohne Maske und Abstand, eben so, wie man das halt früher machte. Da sind Berufsoptimisten am Werk. Man könnte es auch positiv ausdrücken: Die Kulturwirtschaft sendet ein Lebenszeichen und bietet Jobs.