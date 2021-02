Ende der Welt - Die tägliche Glosse Autokorrektur

Wenn Sie manchmal glauben, diese ganze Corona-Zeit ist nicht nur nervig sondern auch langweilig, dann sei Ihnen wärmstens empfohlen, ihren banalen Tagesablauf in ein landläufiges Smartphone hineinzuerzählen. Schwuppdiwupp werden aus wenig erzählenswerten Momenten große Geschichten.

So habe ich kürzlich meinen Eltern eine WhatsApp geschrieben, die sehr langweilig anfing aber spektakulär aufhörte. Sie ging in etwa so: „Hallo ihr Lieben, wir waren nach dem Frühstück noch spazieren und haben dann in der Kirche noch eine Katze angezündet.“ Wenn Sie nun an schwarze Messen, satanische Verse und ein Blutopfer einer armen Miezi in einer Kirche denken, kann ich sie beruhigen: Mein Handy ist schuld. Die superschlaue Diktierfunktion, die mir das tippen ersparen soll, hat mich falsch verstanden. Natürlich habe ich weder Hund noch Katze noch Maus sondern nur eine Kerze angezündet, genauer gesagt auch nur den Docht.

Auch bei medizinischen Themen hat mir das Handy schon diverse Streiche gespielt. So tauschte ich mich zuletzt schriftlich mit einer Freundin über Hausmittelchen aus und gab den guten Rat zu Heißer Zitrone und Ähnlichen, das hielte ich für „wichtig gerade in der Erkältungszeit“. Angekommen bei meiner Freundin ist allerdings: „Heiße Zitrone ist richtig geil in der Erkältungszeit“. Und als ich vor einer Woche fleißig Schnee schaufelte und ein Foto davon in unsere Familien-Gruppe stellte, unterschrieb ich es mit „Ich, der Schneeräumer!“. Tatsächlich hatte ich wohl wieder genuschelt. Das Foto wurde versendet mit „Dichter Schnee Rheuma“. Autsch!

Wenn Sie jetzt sagen: „Nie von sowas gehört, das passiert nur dem!“, darf ich Sie höflichst eines Besseren belehren. So machte ein Freund von uns kürzlich einen ganzen Supermarkt wahnsinnig, weil er partout darauf beharrte, es müsse dort irgendwo „Fleischkäse mit Meerrettich“ zu finden sein. Dies, so sagte er dem Personal, habe ihm seine Frau per Textnachricht schließlich geschickt. Ein klärender Anruf löste das Missverständnis auf. Nicht „Fleischkäse“ mit Meerrettich sei verlangt, sondern „Frischkäse“. Diesen holte unser Freund dann vermutlich recht kleinlaut aus dem Kühlregal. Ein anderer Freund schrieb einmal einer Kollegin, ob sie denn nicht einmal einen „Entwurf“ machen wolle. Was die AutoKorrektur daraus machte: „Entzug“. Peinlich, peinlich…