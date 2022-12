Ende der Welt - Die tägliche Glosse Auspacken

Bei manchen Dingen – CD, Rotwein, Taschenbuch – hilft Geschenkpapier drumrum bedingt für eine große Überraschung. Aber selbst kunstvolle Schachtel in Schachtel Geschenke sind binnen Sekunden aufgerissen und ans Licht gezerrt. Und nach wenigen Minuten stehen alle Jahre wieder alle wadenhoch in Geschenkpapierbergen … Eine Glosse von Norbert Joa.

An dieser Stelle erstmal Dank für das Geschenk eines LORIOT auf Erden – die hat er zwar vor elf Jahren verlassen, doch seine Hoppenstedts sind geblieben. Unvergessen der Weihnachtssketch mit Opas Wunsch nach mehr Lametta, dem explodierten Mini Atomkraftwerk und dem großen Finale: als Papa Hoppenstedt den ganzen Verpackungsmüll einfach in den Hausflur werfen will und die Wohnungstür öffnet, wird er unter einer Lawine aus Schachteln und Geschenkpapier begraben. Meine Eltern liebten diese Stelle.

Bei uns lief das nämlich so ab: meine Mutter – bei Kriegsende 17 - hatte alles liebevoll in makelloses Geschenkpapier der Vorjahre eingewickelt. Und damit das so bliebe, löste mein Vater - selber Jahrgang – alle Tesaklebestellen unter den Augen seiner hippelnden Kinder … akribisch … voorsichtig, damit nichts einreißt. Bis wir eines Tages selber soweit waren, das Papier voorsichtig zu öffnen. Danach einmal falten und ab in die große Schachtel unterm Bett im Elternschlafzimmer.

Doch spätestens nach dem Erscheinen von Jurassic Park und äußerst günstiger Geschenkpapierrollen, dominierte auch in meiner, neuen Familie: die Raptoren Variante. Kleine Raubtiere standen binnen Sekunden kniehoch und schwer atmend in zerfetztem Geschenkpapier, unterm wankenden Baum. Immerhin - und auf das die Heilige Nacht nicht unwürdig werde – führten wir ein, dass jedes Kind reihum drankam und die andern ihm beim Aufriss zuschauen mussten. Soviel Folter darf sein.

Papierdreiecke vorm ankleben umfalten

Geblieben ist, dass alle Geschenke liebevoll umhüllt werden. Papierdreiecke vorm ankleben umfalten – sieht schöner aus, verschiedene Papierfarben und Motive, Goldstift für die Namen und wieder mal fehlt ein dritter Daumen, um das Geschenkband zum Knoten niederzuhalten … die langen Enden einmal über die Klinge, auf dass sie lustige Spiralen werden. Klar könnte man sich im Laden auch in die Schlange vorm Service begeben, um an Ende ein Taschenbuch einpacken zu lassen – in lila Papier von der Monsterrolle, noch zu haben, weil's lange keiner wollte.

P.S. Eine Kollegin erzählt, wie sich ein Verkäufer eben redlich mühte, ihre Duftkerzen raffiniert einzupacken, mit silbernen Aufklebeschleifchen und gespleisten Mehrfarbbändchen …. allein … und mit prüfendem Blick, nach Minuten: so richtig schön ist es nicht geworden. Bissel schepps, alles.

Und welchen Satz macht er da ihr und uns, schon heute, zum Geschenk?

„Sagen Sie ihrer Freundin, ein Mann hat‘s eingepackt“.

Dreimal werden wir noch wach.