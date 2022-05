Ende der Welt - Die tägliche Glosse Ausgebremste Mobilität

In zwei Tagen ist es soweit, das Entlastungspaket kommt. Blöd ist nur, dass meine Nichte bereits vorher Geburtstag hat und ich nicht weiß, wie ich ohne Tankrabatt und 9-Euro-Ticket da hin kommen soll. Aber immerhin ist der Klimawandel schon da und die FDP sorgt dafür, dass wir kein Tempolimit bekommen und so jedem Tornado davon fahren können. Eine Glosse von Astrid Himberger.

Blöd - meine Nichte hat morgen Geburtstag und lädt zum familiären Grillen ein. Nicht, dass ich was gegen die Nichte hätte, nein, aber sie hat am 31. Mai Geburtstag. Am 31. Mai. Wissen Sie, was das heißt; das ist ein Tag, bevor am 1. Juni das Entlastungspaket in Kraft tritt. Da hat die bei ihrer Geburt gar nicht an die Fahrtkosten gedacht, die ihr Geburtstag verursacht. Denn sie wohnt halt nicht nebenan, sondern 70 Kilometer entfernt. Und morgen gibt es weder Tankrabatt, noch gilt das 9-Euro-Ticket. Super!

Also das Entlastungspaket ist große Klasse, kommt halt familiär für mich einen Tag zu spät, aber grundsätzlich bin ich ganz begeistert von der Bundesregierung. Besonders von der FDP. Subventionierung von Benzin und kein Tempolimit auf deutschen Straßen solange noch ein Mensch in diesem Land FDP wählt. Schneller kann man dem Klimawandel kaum zuschauen, als mit 180 Sachen auf der Autobahn.

Und selbst einem Tornado kann man da mühelos entkommen – vielleicht ist das sogar der Kerngedanke der Tempolimit-Opposition. Denn wenn sich mal ein Tornado statt nach Paderborn, nach sagen wir Cham verirrt, muss man dem ja entkommen können. Von wegen wir haben zu wenig Verkehrsschilder, nein das ist alles nur, um uns vor den Folgen des Klimawandels zu schützen. Wie wollen Sie denn sonst Dürre, Hitze und Starkregen entkommen, wenn nicht mit 200 Kilometern pro Stunde auf der Autobahn? Gut, stellt sich die Frage, wohin man dann in Deutschland noch fahren kann, aber egal, das interessiert ja die FDP von heute nicht, was in 20 Jahren ist.

Keine Ausrede mehr, wenn man zur Schwiegermutter muss

Aber auch das 9-Euro-Ticket ist eine super Sache. Keine Ausrede mehr, wenn man zur Schwiegermutter muss. Sorry, ist so weit zu dir und zu teuer. Nein, nein kostet ja nur 9 Euro nach Oberpfaffenhofen, Danke dafür ihr Grünen!

Und die SPD, mit was beglückt uns die doch gleich ab Mittwoch? Dem Kinderbonus. Ja das ist nett, aber wie soll ich in zwei Tage noch so viele Kinder bekommen, dass sich der Bonus rechnet? Das ist wahrlich nicht gut durchdacht. Dieses Geschenk hätte sich die SPD ja mindestens 10 Monate früher überlegen können, sonst wird das mit den Mitnahmeeffekten nichts. Schade nur, dass die CSU nicht auch noch in der Bundesregierung ist, die hätte bestimmt auch noch ein paar hübsche Geschenke beigesteuert – Windräder für alle Bundesländer außer für Bayern, dafür aber alle Fördergelder in den Freistaat, auch wenn der Bundesverkehrsminister nicht von der CSU ist. Aber die sind ja nicht in der Regierung.