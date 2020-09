Ende der Welt - Die tägliche Glosse Aus Hotelzimmern entwendet...

Präsident Trump nahm vor ein paar Jahren Kunstwerke aus der US-Botschaft in Paris mit. Es waren Kopien, wie sich schnell herausstellte. Und wir fragen uns: Was will man eigentlich aus Hotelzimmern gerne mitgehen lassen? Eine Glosse von Wolfram Schrag.

Stellen wir uns doch einmal die Situation vor: Da liegt er also nach getaner Arbeit am frühen Abend auf seinem Bett im seidenen Pyjama. Dienstbare Geister hatten ihm noch einen Burger aufs Zimmer gebracht. Im Fernsehen läuft sein Lieblingssender Fox News und bringt Hymnen auf den Staatsbesuch des Präsidenten in Frankreich.

Kaum hatte er noch einen Tweet zu Emanuel Macron herausgefeuert auf seinem Twitter-Account realdonaldtrump, fällt sein Blick unversehens auf eine Büste und ein Porträt. Benjamin Franklin, einer der Gründerväter der Vereinigten Staaten. Und hier ein paar Meter weiter, eine Reihe silberner Figuren aus der griechischen Mythologie. Alles sehr feine Stücke, denkt der Präsident.

Das Ganze spielt 2018 in der US-Botschaft in Paris. Dort nächtigte Präsident Trump. Und am nächsten Morgen, schwupps, ließ er die Kunstwerke einfach in die Air Force One packen. Denn ein US-Präsident darf schließlich alles, vom Zünden der Atombombe bis zur, naja nennen wir es mal vorsichtig, eigenwilligen Restitution von Kunstwerken. Und ab ging es mit den Stücken zurück nach Washington. Die Botschafterin war zwar überrascht, aber schon brachte sie realdonaldtrump zurück, um sie prominent im Weißen Haus zu präsentieren.

Auch in Hotelzimmern hängt ja viel Kunst aus mehreren Jahrhunderten und die ist meist so klar als Kopie erkennbar, dass man gar nicht auf den Gedanken käme, sie mitgehen zu lassen.

Große Meister finden sich. Der Canal Grande nach Canaletto oder das Frühstück von Edouard Manet. Außerdem sind die Schinken doch recht groß und dann kämen Fragen. Es sei denn, man ist ausreichend bekannt. Wenn ein Schauspieler oder eine Sängerin nur berühmt genug sind, würden die Hotelverantwortlichen vielleicht ein Auge zudrücken. „Ich habe so wunderbar unter Van Goghs Caféterrasse geschlafen, deshalb nehme ich sie nun einfach mit.“ Oder so.

Wahrscheinlich sind die Hotelmanager heute einfach froh, dass die wilden Zeiten vorbei sind. Früher waren Rockmusiker wie Ozzy Ozborne von Black Sabbath oder Keith Moon von The Who berühmt-berüchtigt, weil sie ihre Hotelzimmer in Kleinholz verwandelten und der Fernseher im Pool landete. Lang ist es her.

Man hat genügend weiße Frottiertücher

Doch wo entsteht beim normalen Reisenden das Gefühl, eine Erinnerung mitnehmen zu wollen? Meist ist es Alltagsware ohne großen Anspruch. Selbst Handtücher sind heute nicht mehr mit einem Hotel-Logo bedruckt. Und außerdem: Man hat genügend weiße Frottiertücher. Beliebt sind sie trotzdem in der Rangliste des Diebesguts in Hotels neben Bademänteln. Und manche Gäste schaffen es sogar, Matratzen zu entwenden und Flachbildschirme von der Wand zu schrauben. Wer schon mal ein Duschgel im Necessaire verschwinden ließ, reibt sich verwundert die Augen.

Und damit wären wir wieder bei der Kunst: Auch die ist beliebt bei Langfingern in den Hotels. Ihr Banausen: Es sind doch Kopien, wie in der US-Botschaft.