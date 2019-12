Ende der Welt - Die tägliche Glosse Augenhöhe

Vorbedingung fürs zwischenmenschliche Gespräch ist heute: Augenhöhe. Früher hieß es „auf gleicher Augenhöhe“, heute reichen Präposition und Hauptwort. „Auf Augenhöhe“ müssen wir verhandeln und unterreden, und nicht zuletzt auf Augenhöhe miteinander turteln und gurren.

Das erinnert an die Mühen, die Filmcrews hatten mit dem eher kleinen Humphrey Bogart, bis dieser coolste aller Berufsraucher sein „Ich schau Dir in die Augen, Kleines!“ in „Casablanca“ eben auf Augenhöhe an die eher hochgewachsene Schwedin Ingrid Bergman brachte. „Bogey“ stieg für solche Sequenzen meistens auf eine Whiskeykiste, die er – praktischerweise oder ohnehin – mit sich führte, und das tonangebende Studio tat alles, um solche Treppenwitze der Filmgeschichte nicht öffentlich zu machen.

Charlie Chaplin setzte im „Großen Diktator“ den Zwang zur Augenhöhe auf Friseursesseln in Szene, wo sich seine Hitler und Mussolini-Parodien wie rasend emporpumpen, um nur ja auf den gleichwahnsinnigen Co-Diktator herabblicken zu können.

Dass „auf Augenhöhe“ ohne „gleiche“ streng genommen auch unterschiedliches Niveau bedeuten kann, sollte nicht vergessen werden. Julius Caesar schwang sich vom Konsul zum Imperator auf, und „verlieh“ nach siegreicher Schlacht einzelnen Soldaten gerne „ein Ohr“. Dieses Streicheln des Ohrläppchens muss eigentlich, bei einem ausgewachsenen Prätorianer seiner Garde, einen Blick von unten nach oben beinhaltet haben. Freilich war Caesar irgendwie immer ein großer Mann, was beweist, dass die Augenhöhe, die der Mensch mitbringt, wenig sagt über seine Aussichten.

Heute sehen wir beide Altkanzler auf der genau gleichen Höhe ihrer geschichtlichen Bedeutung

Als Helmut Kohl im Bundeskanzleramt auf Helmut Schmidt folgte, schrieb eine renommierte britische Zeitung, es gehe nun ein Großer, während ein Langer komme. Heute sehen wir beide Altkanzler auf der genau gleichen Höhe ihrer geschichtlichen Bedeutung. Vielleicht sind aber die Sockel unter ihren Gestalten unterschiedlich hoch, denn beide trennten gewiss ein, zwei Köpfe von der „Augenhöhe“ im heutigen Sprachgebrauch.

Wer gern auf andere herabblickt, und dafür hatten beide Helmuts schon etwas übrig, vergisst oft, wie unvorteilhaft der wirkt, den die meisten Anderen von unten mustern müssen. Kleinere Menschen lösen dagegen oft eine Art Schutzreflex auf ihre Umgebung aus – man will in den Arm nehmen, wer allzu zerbrechlich daherkommt. Damen können sich mit hohen Absätzen gut und elegant behelfen, die Männer stehen hilflos herum. Es wäre allerdings noch schlimmer, wenn uns jetzt einfiele, Gleichgewicht vor jedem Treff zwischen Gleichberechtigten zu verlangen. Wie anstrengend das wäre, sieht man an Boxern. Sie stehen sich nach oder vor dem Wiegen doch extrem „aggro“ gegenüber. Und gern fällt dann ein Satz wie „Ich hau´ Dir blaue Augen, Kleiner!“