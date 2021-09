Ende der Welt - Die tägliche Glosse Auf leisen Schienen

Wir wollen an dieser Stelle, dem Ende der Welt, heute einmal einen Blick in den Abgrund werfen: ins revolutionäre Proletariat. Nicht unbedingt, weil ein gewisser sächsischer Revolutionsführer mit dem schönen ostdeutschen Namen Weselsky gerade die Republik lahmlegt, auch wenn das eine mit dem anderen schon etwas zu tun hat.

Blühen wiederum ist eine gute Beschreibung für das, was der aktuellen SPD, einem bisher arg zerrupften, ängstlichen im besten Fall zweckoptimistischen Verein derzeit widerfährt. Und das hat sehr viel mit dem sozialdemokratischen Transrapid zu tun, der gänzlich ohne Umwege über den Münchner Hauptbahnhof oder den Flughafen Franz-Josef-Strauß nahezu lautlos, immer leicht schlumpfig grinsend, in Richtung Kanzleramt schwebt. Kein rabiater Rumpelfüßler, wie sein Vorgänger, sondern ganz geschmeidig. Im Gleisdreieck der aktuellen Kanzlerkandidaten und der -kandidatin ist der Scholz-Zug das stabilste Gefährt.

Böse Stimmen nennen das per Nachtzug im Schlafanzug ins Kanzleramt

Annalena Baerbock verirrt sich gerade mal wieder mit tatkräftiger Unterstützung des Boulevards in Richtung Prellbock: Stichwort „Steuer-Pranger“. Armin Laschet ist die alptraumgewordene Geisterbahn seiner Partei, ganz egal welche Zombies er noch so aus der Mottenkiste zieht, und dann gibt es eben noch diesen Scholz, der – Bahnstreik hin oder her – unbeirrbar auf den Schienen bleibt, als sei er darauf geboren. Das Schönste daran für die übervorsichtigen Genossinnen und Genossen ist ja auch: Linkskurven kommen im Bahnverkehr so gemächlich daher, dass man es gar nicht merkt, wenn da einer radikal links abbiegt.