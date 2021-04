Ende der Welt - Die tägliche Glosse Auf geht's zur Distanzwiesn!

Auch in diesem Jahr: Keine Wiesn, kein Plärrer, kein Gäubodenfest, so wie es aussieht. Alles bleibt dicht. Und wann machen eigentlich die Schulen wieder auf? Wer weiß das schon. Deshalb hat die Bayerische Staatsregierung nun ein bislang geheimes Projekt aufgelegt: Die „Distanzwiesn für mehr Bildungsgerechtigkeit“. Eine Glosse von Nicole Hirsch.

München: Auch in diesem Jahr müssen voraussichtlich alle bayerischen Bierfeste wie Wiesn, Plärrer oder Gäubodenfest ausfallen. Wie die Redaktion aus Regierungskreisen erfuhr, bleiben außerdem die Schulen solange geschlossen, bis die SPD in Bayern die Ministerpräsidentin stellt. Die Bayerische Staatsregierung hat nun eine bislang geheime Beschlussvorlage mit einem umfassenden Rettungspaket für Großbrauereien und Schüler erarbeitet.

Es handelt sich um ein gemeinsames Papier von Wirtschafts- und Bildungsministerium mit dem Titel: „Für Bildungsgerechtigkeit in Bayern – auf geht’s zur Distanzwiesn!“. Ziel sei es, so die Verfasser, in einer gemeinsamen Kraftanstrengung sowohl systemrelevante Bierhersteller als auch bayerische Schüler in der Pandemie zu unterstützen. Dafür solle bayerische Volksfestkultur fester Unterrichts-Bestandteil des Distanzlernens werden.

Für Kinder und Jugendliche in Bayern werde so die Bildungsgerechtigkeit im Vergleich zu anderen Bundesländern mit Präsenzunterricht gesichert. Beim Projekt „Distanzwiesn“ wolle man etwa das korrekte Stemmen eines gefüllten Maßkruges vermitteln. Dies könne spielerisch in den Physikunterricht integriert und leicht zuhause eingeübt werden, zum Beispiel mit einem Eimer oder einer Blumenvase. Die Schülerinnen und Schüler lernten dadurch die Gesetze von Schwerkraft, Masse und Trägheit. Außerdem entlaste man so die Eltern: Diese hätten am Nachmittag im Home Office ihre Ruhe, da mit einem ausgedehnten Mittagsschlaf der jungen Menschen zu rechnen sei.

Das Bier für den Physik-Versuch sei von den Brauereien zu beziehen, um deren Umsatzausfälle wegen der abgesagten Veranstaltungen auszugleichen. Es gelte das bewährte Prinzip aus der Agrarpolitik: Großbrauereien bekämen viel, kleinere nicht so viel. Die Kosten für das Bier trügen die Eltern. Dafür werde der sogenannte „Corona-Deckel“ eingeführt, der mit nur 45 Klicks über Mebis heruntergeladen und bequem daheim ausgedruckt werden könne, nachdem man ihn in ein pdf umgewandelt habe. Auf diesem Deckel könne man auch anschreiben und am Ende der Schulwoche bezahlen. Für sozial benachteiligte Familien werde ein Härtefonds aufgelegt. Muslimische Schüler könnten alkoholfreies Bier kaufen, seien jedoch aus Integrationsgründen zur Teilnahme verpflichtet.

Die Beschlussvorlage „Distanzwiesn“ soll schnellstmöglich im Kabinett verabschiedet werden

Zur Unterstützung der regionalen Wirtschaft sollen Münchner Kindl nur Münchner Bier, Nürnberger Schüler nur Bier aus Franken bekommen. Für alle anderen gebe es Kölsch. Das Wissenschaftsministerium unterstütze den Vorstoß, heißt es in dem Papier: Maßkrugstemmen sei eine international unverzichtbare Schlüsselqualifikation, auch für Studienaufenthalte im Ausland, etwa beim Spring Break in Florida oder beim Erasmus-Semester auf Mallorca.