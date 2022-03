Ende der Welt - Die tägliche Glosse Auf die Tweets fertig los

Auf die Tweets fertig los, denkt sich wohl gerade Markus Söder, denn seit er nicht mehr in Berlin mitregiert, twittert er was das Zeug hält - oder bis die Stammtische johlen. Als quasi Oppositioneller erkennt er messerscharf die Probleme, die die Unionsregierungen in den letzten Jahren immer übersehen haben. Eine Glosse von Astrid Himberger.

Wissen Sie, was ich glaube; ich glaube, dass Markus Söder gerade jeden Morgen aufwacht und denkt: wie geil ist das denn, ich bin raus aus der Bundesregierung, also quasi Opposition, von meinem kleinen Nebenjob als bayerischer Ministerpräsident mal abgesehen. Und was tut er – genau was so ein Oppositioneller halt tut, twittern bis die Stammtische johlen und sich die Populistenbalken biegen.

Beispiel Söder-Tweet: „Die Mehrwertsteuer auf Diesel und Benzin muss sofort gesenkt werden – es ist unmoralisch, dass der Staat an den steigenden Energiepreisen mitverdient“. Jawohl, recht haben Sie. Die Ampel muss liefern. Genau. Gut, man könnte natürlich auch mit einem Tempolimit ganz einfach gegensteuern, aber wer will das schon, eine Lösung, die niemanden was kostet, der Bürger selbst was tun muss und die Ampel nicht schuld ist. Quatsch.

Also weiter geht’s. Söder Tweet: „Die Ampel muss ein Sofortprogramm vorlegen, mit dem die Bundeswehr in einem Jahr voll einsatzfähig ist.“ Sehr richtig, hervorragend. Und ja, dass darauf in den vergangenen 16 Jahren unionsgeführter Bundesregierungen einfach niemand gekommen ist! Erstaunlich. Gut, dass Sie, Herr Söder, die neue Regierung in Berlin darauf hinweisen.

Und wissen Sie was, Herr Ministerpräsident, warum twittern Sie eigentlich nicht mal was über – sagen wir bayerische Schulen, da gäbe es so viel worauf Sie hinweisen könnten, auf die fehlende Digitalisierung, die maroden Schulbauten und den Mangel an Lehrkräfte. Aber da müssten Sie dann zu sich selber in die Opposition gehen, Oder?

Kennt irgendjemand eine Schule, die noch nicht durchseucht ist?

Aber das war ja nur so eine Idee. Wenden wir uns wieder den echten Twitterhighlights zu. Aus der Feder des Teamchefs Augenmaß: „Nach den Plänen der Ampel gibt es gegen Corona keine echten Schutzmaßnahmen mehr. So ist das weitgehende Weglassen der Maske verfrüht und kann z. Bsp. in der Schule rasch zu einer sogenannten Durchseuchung führen.“ Boaa der ist echt super, mein absoluter Lieblingstweet. „kann zu einer Durchseuchung an Schulen führen“, klasse. An welche Schulen denkt er wohl? Oder kennt irgendjemand eine Schule, die noch nicht durchseucht ist? Also ich kenne nur Lehrer und Schüler, die Corona hatten oder haben oder spätestens morgen haben werden.