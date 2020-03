Ende der Welt - Die tägliche Glosse Auf die Plätze, fertig, Test!

Auf die Plätze…. fertig …. Äh, Moment.

Noch nicht los. Sondern: Auf die Plätze, fertig, Test. Sinnbildlicher könnte die Startseite des Aufrufs kaum gestaltet sein - wer war denn DER Web-Designer? Das war DER vom BER. Also vom B – E – R.

Nein, es gibt keinen neuen Eröffnungstermin. Ein Klick auf Istderflughafenschonfertig.de zeigt: Aktuell ist immer noch der 31. Oktober angesetzt. Und zwar 2020. Also dieses Jahr. Und jetzt werden SIE gesucht. Test-Schlangestehen for future. Security, Gepäckaufgabe, solche Sachen.

Wenn Sie also zu jener Sorte Menschen gehören, die sich sonst auf Freiwilligen-Messen herumtreiben auf der Suche nach einer sinnstiftenden Aufgabe. Oder: wenn Sie mal was erleben, aber kein Geld für teure Jochen-Schweitzer-Ausflüge ausgeben wollen. Oder: wenn Sie studierende Kinder in Berlin haben, und in der WG eine Geschichte zum Besten geben wollen. Werden Sie Flughafen-Tester.Vielleicht zählen Sie dann einmal zu jenem ehrenwerten Personenkreis, der einst von sich sagen kann: Ich bin dabei gewesen. ICH habe mitgeholfen, das größte Debakel der bundesdeutschen Baugeschichte zu Ende zu bringen. Eine HeldIn. Eine ZeitzeugIn. Es winkt mindestens das Bundesverdienstkreuz. Und ein Auftritt bei Markus Lanz.

Geld bekommen Sie keins fürs Testen. Auch keine Gratisproben wie Gate-Schilder oder Bordkarten aus upgecycelten Sitzbezügen. Aber Sie können sich und allen anderen Steuerzahlern viel Geld sparen. Nämlich – kurzer Besuch auf flughafen-minus-berlin-minus-kosten-punkt.de – gut 1,1 Millionen Euro pro Tag. Klar, dass da kein Geld mehr für Tester übrig ist.

Immerhin bekommen Sie ein Lunchpaket mit in den Test-Einsatz. Und einen gratis-Parkplatz. Sogar für Dieselautos. Und Sie müssen nicht ihren eigenen Koffer mitbringen. Für Dummy-Koffer hat das Geld offensichtlich noch gereicht.

Es gab übrigens schon mal einen Test. Vor 8 Jahren. Kurz danach wurde der Eröffnungstermin des Willy Brandt-Airports auf unbestimmte Zeit verschoben. Egal. Mehr Scheitern wagen!