Ende der Welt - Die tägliche Glosse Aperol al Dente

Seit ziemlich genau einem Jahr nuckeln wir resigniert an Papier, Metall oder Nudeln – also gut, wenn es denn sein muss, der Umwelt zuliebe! Denn nachdem das Verbot von Kunststoff-Einweg-Produkten in Deutschland unter anderem die Trinkhalme aus Plastik trockengelegt hat, saugen wir an bis dato unbekannten Varianten.

Wenn also die Bedienung den leicht spritzigen Feierabend-Drink serviert, hebe ich das Glas inzwischen nicht mehr in ganz so freudiger Erwartung in Richtung Mund. Denn erstmal versuche ich vorsichtig mit meinem Tast- und Geschmackssinn zu erahnen, woran ich da nun sauge: Schmeckt es nach altem Schulheft und weckt unwillkürlich schlimme Erinnerungen an quälende Mathe-Klausuren? Oder besteht der Trinkhalm nicht aus Papier, sondern aus Metall? Uhhh, wenn der nicht so kalt wäre, könnte ich fast meinen, es wäre ein Auspuffrohr!

Und dann gibt es da noch Bambus, Silikon oder Nudeln – dicke Halme aus Maisstärke, die aussehen und schmecken wie trockene Macaronis. Ein Vorteil ist: Wenn ich so lange warte bis die Eiswürfel geschmolzen sind, dann kann ich das Röhrchen sogar al dente genießen. Also der Umwelt zuliebe einfach mal beherzt von der Knabberstange im Spritz abbeißen – falls der Trinkhalm nicht zufällig aus Glas ist. Diese Variante gibt es nämlich auch noch. Das ist dann Mehrweg, aber voll eklig. Wenn ich mir vorstelle, dass da die Flüssigkeiten von beiden Seiten in das Röhrchen laufen – den Sabber kriegt man doch nie mehr raus!

Statt nach irgendwelchen Halmen zu greifen, was spricht dagegen, einfach aus dem Glas zu trinken?

Wie wäre es denn mit der Rückkehr zu Altbewährtem, im wahrsten Sinne des Wortes zurück zum Ursprung - dem Strohhalm, der kann nun wirklich entsorgungstechnisch korrekt in die Biotonne. Der Nachteil daran: Wir saugen und süppeln den Tieren im Stall das Bett weg.

Das falle nicht wirklich ins Gewicht, denken Sie jetzt vielleicht? Naja, als fester Bestandteil der Barkultur zählt der Spritz zu den meist verkauften Drinks weltweit – und in jedem Glas auch ein Trinkhalm.