Ende der Welt - Die tägliche Glosse Animalischer Rundumschlag

Immer wenn es in der bekanntlich grundsätzlich nach oben zielenden Entwicklung der Menschheit wieder einmal hakt, richtet sich der hilfesuchende Blick bevorzugt auf Tiere. Diese Lebenskünstler haben sich ja schon viel länger als der Homo Sapiens auf der Erde behauptet; sie können fliegen, klettern, tauchen und: malen. Ja, Pigcasso, der malenden Sau Südafrikas ist in Johannesburg wieder eine Ausstellung mit ihren neuesten Oeuvres gewidmet. Wo der Mensch künstlerisch nicht mehr weiterkommt, da lässt er halt das Schwein ran, das nebenbei als Organersatzteillieferant auch gute Dienste leistet; neuerdings also mit ästhetischer Ader. Der Fantasie sind hier medizinisch wie künstlerisch überhaupt keine Grenzen gesetzt – manche von Pigcassos Bildern sehen allerdings aus wie Taubendreck, nur in grelleren Farben.