Ende der Welt - Die tägliche Glosse Angst vor dem Altern

Von der Wiege bis zur Bahre / sind es fünfzig Jahre, / dann beginnt der Tod", dichtete Hermann Hesse – aber das ist lange her. Heute fängt das lebenswerte Leben bekanntlich erst mit 66 Jahren, also lange nach der Midlife Crisis an. Barack Obama muss noch sechs Jahre durchhalten, denn heute wird er 60. Eine Glosse von Thomas Koppelt.

Als mein Schulfreund, den ich aufgrund langjähriger Banknachbarschaft eigentlich gut zu kennen glaubte, in seinen achtzehnten Geburtstag hineinfeierte, hatten wir uns alle im Hobbykeller seiner Eltern versammelt. Die Mauer war gefallen, die Renten waren sicher, die Neunziger Jahre und die Führerscheine winkten. Alle waren gut drauf. Doch wenige Sekunden vor Mitternacht verfinsterte sich die Miene meines Freundes.

Schweren Schrittes schleppte er sich zur Stereoanlage und dann, Punkt 12, sangen Alphaville von der ewigen Jugend: "Forever young, I wanna be forever young". Mein Freund brach in Tränen aus. Und ich fragte mich verstört, ob ich vielleicht ein jugendliches Beziehungsdrama oder eine versemmelte Leistungskurs-Klausur verpasst hatte. Aber nein, das Erreichen der Volljährigkeit schien ihm die Vergänglichkeit alles Irdischen so schmerzhaft vor Augen zu führen, dass Älterwerden keine erstrebenswerte Option mehr zu sein schien.

Die wenige Wochen später von ihm anberaumte Silvesterparty ließ ich vorsichtshalber sausen und vertiefte mich stattdessen in die Geschichte von Peter Pan – dem Jungen, der nicht erwachsen werden wollte und der mit seinem Plan offensichtlich nicht alleine war. Auch Pippilotta Viktualia Rollgardina Pfefferminz Efraimstochter Langstrumpf wollte bekanntlich niemals groß werden. Aber die war neun. Da waren weder Führerschein noch Discobesuche in Sicht. Ich jedenfalls genoss die Volljährigkeit. Und erst, als mich kurz vor meinem dreißigsten Geburtstag die damals gerade neu erfundene "Twenty-Something-Krise" heimsuchte, holte ich die gute alte Alphaville-CD wieder raus: "It's so hard to get old without a cause…".

Heute wird Obama 60

Warum ich ausgerechnet heute daran zurückdenke? Vielleicht, weil gerade ein Film in den deutschen Kinos angelaufen ist, der "Old" heißt, und der ein Gedicht von Hermann Hesse zu bebildern scheint: "Man vertrottelt, man versauert, man verwahrlost, man verbauert und zum Teufel gehn die Haare. Auch die Zähne gehen flöten, und statt dass wir mit Entzücken junge Mädchen an uns drücken, lesen wir ein Buch von Goethen."

Aber zurück zur Filmhandlung: An einem idyllischen Urlaubsstrand tut sich ein Paralleluniversum auf, in dem die Menschen in Zeitraffer altern: 1 Jahr in 30 Minuten. Live very fast, die very young sozusagen. Der Mensch als Eintagsfliege. Da ist Altersvorsorge natürlich kein Thema. Es lebt sich kurz, aber unbeschwert. Wobei es sich ja eigentlich andersrum verhält: Je beschwerlicher das Leben, desto schneller sehen wir alt aus.