Ende der Welt - Die tägliche Glosse Ampelmonopoly

Die Ampel-Koalition zum Beispiel spielt Monopoly, allerdings mit ganz besonderen Spielkarten. Sie erinnern sich – beim echten Spiel gibt es Ereignis und Gemeinschaftskarten, in der Regierungsvariante auch noch Chancenkarten, die gehören Hubertus Heil, dem Arbeitsminister, dann Zufallsgewinne, die möchte Christan Lindner gern haben, und man kann demnächst über das ganze Spielfeld wieder fortschreiten, mit dem Nachfolgeticket der 9 Euro-Variante. Die entsprechenden Spielkarten allerdings werden noch gedruckt, die aktuelle Variante gibt’s noch nicht im Laden zu kaufen. Man hofft in diesem Fall auf das Weihnachtsgeschäft.

Wohin und an wen, ist auch noch nicht ganz klar, vielleicht brauchen die Empfänger dafür wieder eine Ereigniskarte, wobei Ereignis in diesem Fall heißen würde: ein geringes Einkommen, Hartz 4 oder auch Rente.

Wenn man das alles vorweisen kann, als Spieler, darf man nochmal würfeln, und wenn man dann einen Pasch hat, gibt es Entlastung. Das ist so, als wenn man über Los vorrücken dürfte, eben nicht wegen unbezahlter Rechnungen ins Gefängnis muss und letztlich so viel Miete zahlen kann, dass man bei der Schlussabrechnung sogar die Wohnung behalten darf, ein echter Glücksfall.

Zum Wohle der anderen in der Gemeinschaft natürlich, denn der Kanzler hat ja versprochen, dass niemand allein bleibt. Die Frage ist halt, ob er englisch so gut kann, dass er das alte Fußballlied aus Liverpool wirklich verstanden hat, denn da bezieht sich „you’ll never walk alone“ logischerweise nur auf die eigene Mannschaft und deren Anhänger. Der Rest? Weg damit!

Bleiben sie also optimistisch, das Ampel-Monopoly wird es richten

Wer sich also bei all den Karten, Gewinnen, Chancen, Erleichterungen und Entlastungen des Ampel-Monopoly nicht wiederfindet, hat halt Pech und muss sich Entlastung woanders suchen. Leben geht ohne Strom auch, leichter – also entlastet – wird man durch weniger essen, und die Idee, mit Mütze zu spielen, hatten wir ja schon. Bleiben sie also optimistisch, das Ampel-Monopoly wird es richten.