Ende der Welt - Die tägliche Glosse Amateure im All

Ob das Schauen in der Schwerelosigkeit allerdings wesentlich aufregender ist als in der Küche, hängt vermutlich von der Gleitsichtbrille ab: Wer in den Sternen lesen will, kann genauso gut Horoskope zur Hand nehmen, bei denen wird manchen zwar auch schlecht, aber die landen wenigstens nicht in Texas, sondern im Unverbindlichen. Von da aus schaffen es die meisten zu Fuß nach Hause.