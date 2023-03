Ende der Welt - Die tägliche Glosse Alte bleiben im Amt

Die Altersgrenze nach oben für Bürgermeister und Landräte soll wegfallen, während bayerische Ministerpräsidentinnen auch in Zukunft mindestens 40 sein müssen. Ein Schritt zur Gerontokratie im Freistaat? Eine Glosse von Heinz Gorr.

Als sich vor knapp zwei Jahren Wladimir Putin eine mögliche Amtszeit bis 2036 per Gesetz zubilligte, nannten wir das an dieser Stelle in Abwandlung seines eigenen Euphemismus eine "gelängte Demokratie". Eine Entscheidung der russischen Staatsduma ist natürlich etwas völlig anderes als das gestrige Votum des Bayerischen Kabinetts, die Altersgrenze für Kommunalpolitiker aufzuheben.

Müssen wir nicht alle schon seit geraumer Zeit länger arbeiten, bis der Staat uns eine Rente ohne schmerzhafte Abschläge zahlt? Eben, sagt CSU-Chef Söder und verwies schon im Januar auf die acht Dekaden, die der amtierende US-Präsident auf dem Buckel hat – obwohl der mit vollem Namen Joseph Robinette Biden, Jr. heißt. Vermutlich hält es Joe Biden mit der Relativitätstheorie seines Landsmanns, des Schauspielers Anthony Quinn, der meinte: "Auch mit sechzig kann man noch vierzig sein - aber nur noch eine halbe Stunde am Tag."

Doch zurück zur bayerischen Politik und den weitreichenden Konsequenzen des Kabinettsbeschlusses, den freilich die Duma, äh der Landtag noch bestätigen muss. Bürgermeister und Landräte dürfen im Freistaat also künftig bei Amtsantritt älter als 67 sein. Kommt Ihnen das auch eigenartig vor, dass hier nicht gegendert wird? Denn korrekter- und gerechterweise müsste es doch heißen Bürgermeisterinnen etc. und Landrätinnen… Ist das ein – selbstredend unabsichtlicher – Verweis auf die eigentliche Intention? Nämlich noch mehr "alte weiße Männer" in diese wichtigen Ämter zu hieven oder auf ihren ledergepolsterten Sesseln auf unbestimmte Zeit kleben zu lassen?

Zu knabbern haben jedoch die Grünen

Die Antwort wird je nach Parteizugehörigkeit sehr unterschiedlich ausgelegt. CSU-ler hatten noch nie ein Problem mit älteren Persönlichkeiten, wenn es um "stabile Verhältnisse" in Bayern ging, die SPD wird aufatmen, weil ihr OB Dieter Reiter beim nächsten Mal wieder seinen Hut in den Ring werfen darf in der Landeshauptstadt.

Zu knabbern haben jedoch die Grünen: ihre Münchner Lokalmatadorin Katrin Habenschaden hat dann das Schwergewicht Reiter gegen sich beim nächsten Urnengang. Ja, und auf Landesebene verhindert ein anderer Artikel der Bayerischen Verfassung eine potenzielle Grüne Landesmutter: Katharina Schulze ist noch zu jung für den Posten der Ministerpräsidentin – da war die Mehrheit im Maximilianeum hart wie Beton, als es darum ging die Altersuntergrenze von 40 Jahren fürs höchste Amt aufzuzweichen.