Ende der Welt - Die tägliche Glosse Alt, weiß, missunterschätzt

Manchmal, wenn es draußen dunkelt, und drinnen die Augen der Kinder hell aufflackern, dann erzähle ich ihnen von früher. Ich erzähle von einem Mann, der Sätze sagte wie: „Ich glaube, Krieg ist ein gefährlicher Ort“, oder: "Ich weiß, was ich glaube. Ich werde fortfahren zu sagen, was ich glaube, und was ich glaube - ich glaube, was ich glaube ist richtig." – „war das ein Dichter? Oder ein Philosoph?“, fragen die Kinder dann. Nein, er war der mächtigste Mann der Welt. Gebieter über das tödliche Atom. Er war Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika – und zwar: Der schlechteste Präsident. Und dann schauen mich die Kinder mit ihren großen, rechteckigen, smartphoneförmigen Augen an und rufen: „Waaas? Schlechter als der Trump?“