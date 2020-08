Ende der Welt - Die tägliche Glosse Alpenüberquerung gestern und heute

„Land der Berge, Land am Strome, Land der Äcker, Land der Dome“, so setzt Österreichs Bundeshymne feierlich ein, zu einer mozart´schen Melodie, und dann weiter: „Land der Hämmer, zukunftsreich“, und daher gedenken wir heute mit lautem „Rumms“ der ersten Sprengung für den Bau der Großglockner-Hochalpenstraße, stattgehabt vor 90 Jahren.

Es war, wie neulich für unsere Bundesregierung, ein Rumms, der aus der Krise führen sollte: Die Doppelmonarchie Österreich-Ungarn, Riesenreich und Vielvölkerstaat, war nach dem Ersten Weltkrieg Vergangenheit, das Stückchen Land, das übrigblieb, war voll von Not und Verzweiflung. Die Großglockner-Hochalpenstraße würde fünf Jahre lang Arbeitslose en masse in Lohn und Brot bringen. Das eigene Auto in luftige Höhen steuern sollten dann, auf der fertigen Straße, die wenigen Reichen, die eines hatten und dafür auch ein beträchtliches Weggeld entrichten konnten. Wir merken uns: Das österreichische Pickerl für die Großglockner-Hochalpenstraße hatte sozialpolitisch einwandfreien Hintergrund.

Waren in fernen Ahnentagen Hannibals Elefanten auf schwankendem Steg gen Süden geklettert, oder Napoleon auf wieherndem Schimmel über den Großen St. Bernhard gestürmt, wies die Großglockner-Hochalpenstraße der Alpenüberquerung den Weg ins 20. Jahrhundert. Dass der heute häufig in der Blockabfertigung vor dem Tauern- oder Karawanken-Tunnel feststeckt, war damals so wenig abzusehen wie die Corona-Tests an der Strecke, die LKW-Monsterschlangen am Brenner oder der europaweite Ärger übers österreichische Pickerl, bei gleichzeitigem anstandslosem Berappen in der Schweiz, Italien, in Frankreich etc.

Unsere Kindeskinder werden einst Österreich als düster und flach empfinden

Heute diskutieren die Österreicher, welcher Berg noch welche Höhe erreicht, bei fortlaufender Gletscherschmelze. Wobei der Großglockner nach wie vor die Spitzenposition hält, der Groß-Venediger, der lange als zweithöchster rangierte, liegt nun auf Platz fünf, ist aber noch der höchste Berg im Land Salzburg.

Was die Alpenüberquerung angeht, liegt die Zukunft schon lange nicht mehr in der Höhe: Bald werden wir Deutsche das Gefühl haben, mit der U-Bahn unter dem „Land der Berge“ durch nach Italien zu fahren. Der Brennerbasistunnel verwandelt uns in Menschen, die vor nichts Angst haben, außer davor, dass ihnen das Gebirge auf den Kopf fällt. Und ein schlechtes Gewissen kriegen wir auch, wenn wir uns wie die Fracking-Würmer durchs Erdreich vorarbeiten. Unsere Kindeskinder werden einst Österreich als düster und flach empfinden. Das zu verhindern, sollte uns einige Spitzkehr- und Haarnadelkurven wert sein. Unter Inkaufnahme der bekannten Nebenwirkungen.