Ende der Welt - Die tägliche Glosse Alltag und Corona

Da werden jetzt manche Familien ganz schockiert sein, dass schon zwei Meter Sicherheitsabstand reichen sollen, wo sie sich doch bisher immer auf zwei Jahre, zwei Bundesländer oder zwei Generationen aus dem Weg gegangen sind. Mag sein, dass die Virologen das anders sehen, aber nicht wenige Verwandte achten strikt auf den Abstand zwischen Hochzeit und Taufe und würden niemals auf die Idee kommen, sich dazwischen irgendwas zu husten.

Bei Ihnen wird das natürlich alles ganz anders sein, aber es gibt tatsächlich Familien, die treffen sich überhaupt nur mit bei erhöhter Temperatur und können sich auch nicht daran erinnern, jemals zu zweit an die frische Luft gegangen zu sein, allenfalls an die dicke. Und wer sich seit Jahren vergeblich um einen angemessenen Mundschutz für die Schwiegermutter bemüht, der wird schwerlich verstehen, warum die Weltgesundheitsorganisation jetzt urplötzlich davon abrät.

Es gab ja schon bisher kaum einen runden Geburtstag, der ohne professionelle Gesichtsmasken gefeiert wurde, allerdings wurden die nur aufgesetzt, nicht genäht, und schützten auch nur vor unerwünschten Mienen, nicht unerwünschten Cousinen. Kurz und gut: So mancher wird sich fragen, was eigentlich die Ausnahme am derzeitigen Zustand sein soll. Die zwei Meter Abstand schon mal nicht, außer vielleicht bei Menschen, die sich lieben, und die verlassen ja allenfalls ihre WhatsApp-Gruppen, nicht ihre Schlafzimmer, außer vielleicht, um Hormone zu tanken, aber die Kabel, die dafür nötig sind, reichen ja nur bis zum Fernseher. Das dürfte auch nach Ostern so bleiben, außer, Markus Söder hält den Augenblick für gekommen, die Bezahlschranken durchlässiger zu machen und sich mit Österreich auf ein Animationsprogramm zu einigen.

Gut, die Nachricht, dass bis auf Weiteres keine Besuche mehr in Alten- und Pflegeheimen möglich sind, hat so manchen Angehörigen tatsächlich beunruhigt, weil er dadurch erfahren hat, dass die Heime früher zugänglich waren. Insofern war es für diese Familien ein Schock, wenngleich sich die allermeisten Betroffenen wohl mit dem Gedanken trösten werden, dass es ja sein kann, das seinerzeit Besuche möglich waren, aber sicher keine Parkplätze. Jetzt ist es halt umgekehrt, und das ist ja noch lange kein Grund zur Aufregung.

Sieht also ganz danach aus, dass Corona unseren Alltag nicht sonderlich verändert...

Sieht also ganz danach aus, dass Corona unseren Alltag nicht sonderlich verändert, jedenfalls nicht bei denen, die schon immer lieber die Straßenseite als die Ansichten gewechselt haben, ihre Wohnung gar nicht und ihre Weltanschauung selten verließen, zum Beispiel, um eine Runde um die Sozialen Medien zu drehen. Dass Sie solche Leute nicht kennen, liegt garantiert nicht an den Ausgangsbeschränkungen, sondern daran, dass Ihnen der Mundschutz über die Augen gerutscht ist.

Es gibt diese Leute jedenfalls: Deshalb hat der amerikanische Schriftsteller Robert Frost auch gedichtet, gute Zäune machten gute Nachbarn, was er natürlich ironisch meinte. Leider ist das Ironische von allen Sprachen am schwersten zu lernen, noch schwerer als Mesopotamisch oder Sanskrit. Wenn Sie Abstand halten wollen, machen Sie da jedenfalls nichts falsch.