Ende der Welt - Die tägliche Glosse Alles über Allensbach

Wenn wir den 75. Jahrestag der Gründung des Instituts für Demokratieforschung in Allensbach am Bodensee begehen, fangen sofort Zweideutigkeiten an. Das Institut nennt 1947 als sein Gründungsjahr. Am 8. Mai, genau zwei Jahre nach Kriegsende in Europa, also gestern vor 75 Jahren. Wikipedia, dessen Wissen ja im wohlverstandenen Sinne auch der Volksbefragung entspringt, führt aber einen Eintrag ins Handelsregister des Amtsgerichts Konstanz am 16. Juni 1948 an. Wer hierzu die Website Noelle-Neumann.de befragt, liest unter dem Biographie-Unterpunkt „Gründung des Instituts“ nur die sphynxische Auskunft, man werde bald mehr erfahren. Man muss aber auch nicht alles wissen. Umfrage-Institute haben nun mal ihren eigenen Umgang mit Daten aller Art.