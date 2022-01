Ende der Welt - Die tägliche Glosse Alles to go

Haben sie aus dem Supermarkt auch schon mal ihre Einkäufe mit nach Hause genommen? Ja, klar warum auch nicht, das ist ja die Idee eines Supermarktes, oder? Vielleicht auch nicht, denn es gibt ja auch Supermärkte die als Zusatz "to go" haben, also zum Mitnehmen. Das heißt in den anderen Läden, muss man die Dinge vor Ort lassen? Das ist ja blöd. Eine Glosse von Astrid Himberger.

Letztens war ich mit meiner Tochter in der Stadt. Wir schlendern so gemütlich durch die Gegend, als sie aufgeregt sagt, "guck mal Mama, da ist ein Rewe to go." Ich sagte, "ja … und?" Und sie – die gerade Englisch lernt – übersetzte stolz, "dass ist ein Rewe, der gehen kann." "Nein, meinte ich, so ist das nicht gemeint." "Wie denn dann", fragte sie. "Das bedeutet, dass man die Dinge aus dem Rewe mit nach Hause nehmen kann?" "Aha" meinte sie, "kann man das denn bei den anderen Rewes nicht?" "Ähhm doch." "Und warum heißt der dann to go?" "Tja, weil weiß ich nicht, weil die Strategen in der Marketingabteilung des Supermarktes to go cool fanden? Denn eigentlich ist ja alles im Supermarkt to go. Oder hast du schon mal jemanden gesehen, der sich im Geschäft seine Nudeln gekocht hat? Nein. Aber to go klingt halt viel besser, als das Deutsche zum Mitnehmen.

Die Idee vom „Essen zum Mitnehmen“ hatten übrigens schon die alten Griechen und Römer. Da damals nämlich nicht jeder zu Hause einen Elektroherd hatte, gab es schon Schnellimbisse, wo man sich was Warmes mitnehmen konnte. In Deutschland gibt es das auch schon länger, hieß aber lange Jahre Außer-Haus-Verkauf. Aber da Außer-Haus-Verkauf nach 60ziger Jahre, Lockenwickler und Grillhähnchen klingt, hat sich folgerichtig der Anglizismus to go durchgesetzt.

Irgendwann Ende der 90ziger Jahre, als man nicht mehr Jakobs Krönung trank, sondern einen Cafe to go nahm. Seitdem gibt es immer mehr to go. Sogar Autos, wobei man da denken würde, dass to drive doch viel sinnvoller wäre, als to go. Es gibt übrigens auch ein E-Bike to go. Wobei dass doch wahlweise auch E-Bike to drive, wenn es Strom hat oder to ride, wenn man in die Pedale treten muss, heißen könnte. Oder halt to go, wenn es keinen Strom mehr hat und man keine Kraft mehr zum Treten hat, kann man das E-Bike auch laufend den Berg hochschieben.

Aber bleiben wir doch bei der Idee des Mitnehmens. Vielleicht sollte man noch viel mehr als to go anbieten. Zum Beispiel Hosen to go, oder Regenschirme to go oder Klopapier to go. Umgekehrt wäre es aber auch toll, wenn ich Dinge anderen zum Mitnehmen anbieten könnte. Dinge, die ich nicht mehr brauche oder will. Wie den Staub auf meinem Fußboden, schlechtes Wetter, alles to go, egal wohin. Und wenn sie demjenigen oder derjenigen dann nicht mehr gefallen, kann er oder sie, sie ja auch wieder jemand anderem zum Mitnehmen in die Hand drücken."