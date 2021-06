Ende der Welt - Die tägliche Glosse Alles schief

Schauen wir uns mal die Definition des Wortes „schief“ an. Schief kennen sie alle, von Schieflage über die schiefe Bahn bis zum schiefen Turm von Pisa – schief also –per Definition in unkorrekter Weise gegen die Gerade, Senkrechte oder Waagerechte in einem spitzen Winkel geneigt. Schreibt der Duden.

In diesen Tagen ist vieles in, wie war das unkorrekter Weise geneigt, allerdings nicht alles in einem spitzen Winkel. Jens Spahn zum Beispiel, der überaus populäre Gesundheitsminister, lag schief, als er verkündete, man habe Masken für alle, oder Impfstoff für alle oder Schnelltests für alle oder was es sonst noch so braucht, um des Coronavirus Herr zu werden. Man kann nur hoffen, dass der Minister nicht wusste, was er tat, also unabsichtlich in Schieflage geriet. Schlimmer wäre, Spahn würde auf die schiefe Bahn und daher ins Rutschen geraten. Dann wäre er ein gefallener Minister und seine politischen Gegner würden sich krumm und schief lachen.

Das berühmte Bauwerk in Pisa, dieser Turm, ist auch schief, nicht viel anders als der Minister. Nur beweist er mehr Stehvermögen als jede Bundesregierung, er steht da schon seit mehr als 800 Jahren und wurde mehrfach stabilisiert – das ist Spahn bislang so nicht gelungen. Außerdem ist das Bauwerk von Pisa Weltkulturerbe, auch daran kann der Gesundheitsminister noch arbeiten.

Es geht so vieles schief im Leben - das ist ein Naturgesetz, nicht nur für Minister. Gestern Abend zum Beispiel, dieses Fußballspiel, ist schiefgegangen, jedenfalls für die Deutschen. In diesem Fall war es allerdings der seitwärts in einem spitzen Winkel über Manuel Neuer geschossene Ball. Per Definiton flog das Spielgerät also schief ins Netz – von Mats Hummels vermutlich krummen Beinen. Das nennt man dann ein klassisches Eigentor. Danach kam die Nationalelf auf die schiefe Bahn, rutsche hier und da in einem spitzen Winkel gegen die Gerade aus – der Rest ist bekannt.

Nun wird die Mannschaft und vor allem der Trainer schief angesehen, muss aufpassen, im nächsten Spiel alles wieder grade zu biegen, ohne sich zu verbiegen, weil: dann wäre ja wieder alles schief.

Das Gegenteil von schief übrigens ist gerade

Es ist nicht einfach. Gehen sie doch mal parallel zu einer Linie, stur geradeaus, das, was die Spieler gestern abend hätten machen sollen. Funktioniert selten, vor allem, wenn sie vorher im Biergarten waren.

Damit kann die Devise nur lauten: Nicht beirren lassen und immer geradeaus gehen. Oder zumindest denken. Oder reden.