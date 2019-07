Ende der Welt - Die tägliche Glosse Alles-Oder-Nichts-Tag

Wenn Sie diesen Satz hören „Schatz, ich hab‘ unsere Wohnung beim Kuhfladen Bingo verloren“ dann ist wider „Alles-oder-Nichts-Tag“. Der Tag für Menschen, die das Risiko lieben oder eben auch nicht. Außer in Bayern, da hört sich das so an: „Schatz, erst wenn ich „Alles“ ausgetrunken habe, "oder" wenn „Nichts“ mehr im Maßkrug ist, dann geh’n wir heim." Tja, wer ko, der ko. Eine Glosse von Helmut Schleich.

„Alles oder Nichts, hopp oder Topp, jetzt oder nie, Bingo, Schlag ein, trau Dich.“ Nein, ich will Sie heute nicht zum Glücksspiel verführen, ich rede auch nicht von Boris Johnson, Ursula von der Leyen, unserer neuen Brüsseler Gorch Fock oder Annegret Schrott- Panzerschieber,… äh… Kramp-Karrenbauer. Ich spreche vom Alles- oder - Nichts- Tag, der heute begangen wird. Kommt aus den USA, wie viele dieser schrägen Feiertage vom Tag der Jogginghose bis zum Welt- Lachtag.

Der Alles-oder-Nichts-Tag. Ein fürchterlicher Tag für Leute, die sich nicht entscheiden können oder wollen. Aber so ist das heute. Nutze den Tag, mach was draus. Man wünscht sich gerne mal „einen erfolgreichen Tag!“, wo ich mir immer denke: Puh. Was soll denn das wieder heißen? ich habe doch gar nichts vor.

Alles so Parolen, die einen letztlich doch nur unter Druck setzen. Und das mitten in den Hundstagen, wo man schon um ein schattiges Plätzchen froh sein kann. Bei 35 Grad im Schatten, was ist da ein „erfolgreicher Tag“? Einer, wo man eine Million verschoben hat? Oder 12 Meetings in 4 Stunden absolviert? Oder eher einer, wo man sich mit einer kühlen Halben unter einen Baum in den Schatten setzt und ein bisserl spazieren schaut. Weil es zum spazieren GEHEN viel zu heiß ist?

Ein „Alles-oder-Nichts-Tag“, das ist kein bayerischer Feiertag. Das entspricht nicht unserem Naturell. Der Bayer ist kein Weltverbesserer. Nicht umsonst sagen ja viele, „passt scho!“ wäre die höchste Form bayerischen Lobes. Unsere Stärke ist der Gleichmut. „Ja mei“, das ist DAS bayerische Mantra. „Ja mei", das kann alles heißen: Schade, egal, Nimm’s hin, lass mir meine Ruhe, es hilft nichts. „Ja mei“ kann sogar „passt scho“ heißen. Ich will hier aber nicht in die Folklore abgleiten.

Drum fordere ich heute einen bayerischen Gegenfeiertag!

Gefährlich wird es nämlich, wenn der Gleichmütige in Aktionismus verfällt. Was in Bayern heute ja der Fall ist. Bayern will Spitze sein, in allem. Da gibt es dann kein Halten mehr. Da wird jeder Tag zum „Alles-oder-Nichts-Tag“. Da wird betoniert, digitalisiert, gentrifiziert, globalisiert, dass kein Auge trocken bleibt. Und hinterher sentimental der Verlust der Heimat beklagt oder Schulterzuckend mit einem „ja mei“ kommentiert.

Drum fordere ich heute einen bayerischen Gegenfeiertag! Den „Schau mer mal dann sehn ma’s scho-Tag“ oder den „komm ich heut nicht, komm ich morgen-Tag!“ am besten beide direkt hintereinander! Dann noch einen fränkischen„basst scho-Tooch!“, einen schwäbischen„rutsch- ma-d’r Buckl-raa“-Tag. So kommen wir doch entspannt durchs Jahr!

Eben alles eine Frage der Perspektive.