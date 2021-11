Ende der Welt - Die tägliche Glosse Alle Jahre wieder - die Zeitumstellung

Nackenschmerzen werden künftig wohl verbreiteter sein, denn mit der SPD "zieht" die neue Zeit, wie es in einer viel gesungenen Parteihymne heißt. Auch, wenn das Reformfenster nur vier Jahre offenstehen sollte, empfiehlt sich also ein Schal. Eine Zeitumstellung ist ohnehin immer eine Belastung, vor allem, wenn künftig eine Ampel anzeigt, wann eine Chance vorüber ist. Eine Glosse von Peter Jungblut.

Wenn Sie demnächst Nackenschmerzen haben, könnte das auch an der SPD liegen, denn mit der „zieht ja die neue Zeit“ wie es in der Parteihymne heißt, und auch wenn das Reformfenster möglicherweise nur vier Jahre offensteht, kann ein Schal sicher nicht schaden. Die Unionsparteien haben ja jetzt schon einen dicken Hals. Vermutlich haben sie Angela Merkel falsch verstanden, die zwar kürzlich auch sagte, dass eine neue Zeit beginnt, nicht jedoch, dass sie auch zieht.

Und dagegen hilft es leider gar nicht, die Uhren zurückzustellen, Friedrich Merz hat das ja schon mehrmals erfolglos versucht. Der Wind der Veränderung wird also wohl weiter durch die Ritzen unserer Demokratie blasen, und dass die Zeit daran schuld ist, wird jeder Kuckucksuhren-Fabrikant aus dem Schwarzwald gern bestätigen: dort brach der Umsatz im vergangenen Jahr um mehr als die Hälfte ein. Zwar gibt es Leute, die behaupten, die ausbleibenden ausländischen Touristen seien schuld, doch in Wirklichkeit kommt der Kuckuck neuerdings ständig zu spät, sogar zum Eierlegen. Und wer jetzt behauptet, dafür sei der Klimawandel verantwortlich und nicht etwa die neue Zeit, der liest die vermutlich an den Jahresringen ab und nicht am Smartphone, und in der Rinde ist ja bekanntlich immer nur der Borkenkäfer pünktlich.

Bei uns im Freistaat weiß die CSU ja immer sehr genau, wie spät es ist

Klar, eine Zeitumstellung ist immer eine Belastung, zumal, wenn wir künftig an einer Ampel ablesen müssen, wann eine Chance vorüber ist. Da wird wohl nicht nur Olaf Scholz häufiger behaupten, es sei noch gelb gewesen, wenn er mit seinen Windrädern an der bayerischen Landesgrenze geblitzt wird. Bei uns im Freistaat weiß die CSU ja immer sehr genau, wie spät es ist, weil sie mit Markus Söder einen verlässlichen Pulsar in ihren Reihen hat – das sind übrigens nach Auskunft der Astronomen Überreste von sehr massereichen Sternen, die am Ende ihrer Karriere als Supernova explodiert sind. Zurück bleibt dann zwar nur der Kern, der aber ist hochmagnetisch und rotiert sehr schnell. Die CSU misst damit ihre Anziehungskraft bei Landtagswahlen, die Astronomen die kosmische Zeit – beides funktioniert sehr präzise.

Am Wochenende haben wir ja gerade erst eine volle Stunde Zeit „gewonnen“, wie es so schön heißt, deshalb ist sie ja auch steuerfrei. Erfahrene Lottoberater empfehlen jedoch, erst mal ganz normal weiter zu arbeiten und sich von den sechzig Minuten nur mal ab und zu was zu gönnen, zum Beispiel einen Sekundenschlaf in der Oper oder eine Momentaufnahme von einem Wellnesshotel. Hauptsache, Sie fallen damit niemandem auf, sonst werden Sie glatt auf einen Augenblick angepumpt oder um Kurzweil gebeten, natürlich nur, bis der Betreffende wieder Zeit für Sie hat. Dann sollten Sie sich jedoch nicht wundern, dass sich ihre Zukunft verdunkelt.